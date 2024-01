La Fundación Aless Lequio envía un nuevo comunicado tras las acusaciones vertidas contra Ana Obregón La presentadora quiso aclarar aquellas especulaciones que señalaban que aún no había donado el dinero recaudado con la venta del libro de su hijo

Ana Obregón ha disfrutado de unas Navidades muy felices junto a Ana Sandra, su nieta e hija de Aless Lequio. Sin embargo no han culminado tal y como esperaba, ya que a principios de año se ha visto envuelta en una polémica debido a las cuentas de la Fundación de Aless Lequio. La presentadora de televisión ha sido acusada de no haber donado aún el dinero que prometió a la Fundación por la venta del libro El chico de las musarañas. Hace unos días la actriz negaba tajantemente dichas acusaciones a través de un comunicado y hoy de nuevo la Fundación ha emitido un segundo comunicado, que reproducimos de forma íntegra a continuación.

Ante las noticias e informaciones erróneas y carentes de toda veracidad que vienen sucediéndose en los últimos días a través de diferentes medios de comunicación sobre la FUNDACIÓN ALESS LEQUIO, por medio del presente venimos a manifestar que:

1. La Fundación está debidamente constituida e inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid desde hace más de dos años.

2. La Fundación tiene domicilio social propio e independiente del domicilio personal de la Presidenta de su Patronato, Dña. Ana García Obregón. Desde el pasado mes de julio, una empleada se encarga de su gestión diaria.

3. Las cuentas de la Fundación reflejan con lealtad la realidad económica de la misma y cumplen escrupulosamente las exigencias legales de transparencia y depósito público. A este mismo respecto, las cuentas anuales del ejercicio económico del año 2022 fueron aprobadas por el Patronato de la Fundación y debidamente presentadas al Protectorado de Fundaciones Sanitarias de la Comunidad de Madrid y depositadas en el Registro de Fundaciones de la repetida Comunidad de Madrid.

Por su parte, las cuentas anuales del ejercicio económico del año 2023 serán aprobadas por el Patronato de la Fundación durante los seis meses posteriores al cierre del respectivo ejercicio, esto es, entre los meses de enero y junio del año 2024, tal y como prevé el art. 25.2 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. Una vez sean aprobadas, serán igualmente presentadas al Protectorado y depositadas en el Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid.

4. Dada la desinformación con la que se están vertiendo afirmaciones que mancillan el buen nombre de la Fundación y ponen en riesgo el cumplimiento de los fines de la misma, se hace necesario aclarar que el Protectorado de Fundaciones Sanitarias de la Comunidad de Madrid es el órgano administrativo, perteneciente a la Consejería de Sanidad de la misma, encargado de velar y controlar el correcto funcionamiento de todas las fundaciones en su ámbito de competencia. Tal organismo tiene como funciones, entre otras, velar por el efectivo cumplimiento de los fines fundacionales y verificar si los recursos económicos de la fundación han sido aplicados a dichos fines.

5. Las afirmaciones respecto a la devolución a Dña. Ana García Obregón de la dotación fundacional que, por importe de 30.000 euros, realizó la misma, no son más que el reflejo de un absoluto desconocimiento de la normativa reguladora de las fundaciones. Como dispone el art. 21.1 de la Ley de Fundaciones, y el art. 45 a) de su Reglamento de desarrollo, la enajenación y/o el gravamen de los bienes y derechos que formen parte de la dotación o estén directamente vinculados al cumplimiento de los fines fundacionales requerirán la previa autorización del Protectorado, que tan solo la podrá conceder si existe justa causa debidamente acreditada. Es en consecuencia completamente incierta tal afirmación.

6. Los derechos de autor del libro El chico de las musarañas, de la editorial HarperCollins, han sido efectivamente donados a la Fundación. Como ya ha manifestado la propia editorial por medio de un comunicado, la liquidación de tales derechos no se realizará hasta el mes de marzo próximo, de forma que llegado el momento se abonarán directamente a la Fundación como titular de los derechos de propiedad intelectual del libro.

7. La Fundación agradece encarecidamente toda la ayuda recibida por los cientos de donantes que a día de hoy han realizado aportaciones para potenciar la investigación contra el cáncer en nuestro país, así como los esfuerzos y contribuciones económicas que la Presidenta de su Patronato, Dña. Ana García Obregón, viene realizando desde la propia constitución de la Fundación y que continúan en la actualidad con su plena dedicación a esta loable causa.

8. Ante el daño reputacional que se irroga a la Fundación y la puesta en riesgo del cumplimiento de los altruistas fines objeto de la misma, apelamos a la profesionalidad de los medios de comunicación para que se abstengan de dar pábulo a informaciones no contrastadas y difamatorias como algunas de las ya vertidas. Todo ello, con reserva de cuantas acciones legales, civiles y penales, correspondan tanto por las manifestaciones ya vertidas como por las que puedan continuar produciéndose.

Esta segunda notificación se produce después de que Alessandro Lequio pronunciara unas duras declaraciones contra la madre de su hijo Aless. "Lo que más me duele es que se esté ensuciando la memoria de mi hijo y la única responsable de esto es Ana Obregón", señalaba de un modo rotundo. "Esta no es una historia de la fundación, esta es una historia de Ana Obregón", quiso aclarar el colaborador. " Las cuentas de la Fundación están clarísimas, pero las de Ana solo ella sabe cómo están", explica. Por último quiso destacar que "no hay ningún enfrentamiento entre nosotros" y "siempre la voy a defender porque es la madre de mi hijo", concluyó.

