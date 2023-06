Alessandro Lequio habla como nunca sobre el libro de Ana Obregón: ‘No tiene nada que ver con las pocas páginas que dejó mi hijo’

Alessandro Lequio ha regresado como cada día a su trabajo como colaborador en El programa de Ana Rosa, consciente de que hoy era un día muy señalado para su expareja, Ana Obregón quien reaparecía ante los medios con motivo de la presentación del El chico de las musarañas, el libro que comenzó a escribir su hijo en común, Aless cuando le diagnosticaron cáncer y que la actriz y presentadora culminó con un sobrecogedor relato.

Intentado mantenerse en un segundo plano, mientras sus compañeros daban su opinión sobre la multitudinaria rueda de prensa llevada a cabo por Ana, Alessandro tan solo alcanzaba a decir: “Está muy bien, está radiante”. Sin embargo, ha llegado un momento en el que el aristócrata ha decidido romper su silencio y tras reiterar una vez más que cada uno llena el duelo “como quiere o como puede”, ha dado su opinión sobre el libro después de confesar que durante estos días había oído decir a mucha gente que lo que se contaba en sus páginas era una "historia maravillosa".

"Que un chico de 27 años se muera no tiene nada de maravilloso” afirmaba el aristócrata "Es una historia de terror y del peor de los terrores" añadía. Tajante ante las opiniones vertidas en torno al libro, Alessandro repetía: "Es que he escuchado muchas veces que es una historia preciosa. ¿Preciosa? No. Es una historia de terror y del peor de los terrores. Ya está".

A continuación, Alessandro ha querido dar su punto de vista sobre el libro y conocedor de que su hijo estaba escribiendo un relato antes de su fallecimiento, el colaborador comenzaba diciendo: "Yo no necesito que nadie me cuente la historia de mi hijo, la he vivido". "El libro no tiene nada que ver con las pocas páginas que mi hijo dejó escritas. No es el libro de mi hijo. Es la historia de Ana" puntualizaba el aristócrata.

Y mientras Lequio comentaba, la comparecencia de Ana seguía su curso, hasta que ha llegando un momento en el que la actriz ha hecho partícipe a su expareja de esta presentación mandándole un saludo público y un mensaje cuando ha sido preguntada por una de las reporteras de El programa de Ana Rosa. "No sé si Alessandro ha leído un libro. Lleva un mes que no me escribes ni nada y no sé lo que te pasa. Pero quiero decirte que tu nieta te está esperando en casa, porque es tu familia, y porque está deseando conocer a su abuelo".