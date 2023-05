Alessandro Lequio, tras conocer la llegada a España de Ana Sandra: 'No tenía ni idea, pero bienvenida'

Alessandro Lequio ha regresado como cada día a su trabajo como colaborador en El programa de Ana Rosa, donde la tertulia ha estado centrada en el regreso de Ana Obregón a España con su hija Ana Sandra. El aristócrata italiano reconocía que no estaba al tanto de la fecha de su llegada. "Sorprendente, pero no no tenía la fecha marcada en la agenda. No tenía ni idea, pero bienvenida, muy bienvenida", han sido sus palabras y ha evitado responder a la pregunta de Joaquín Prat sobre si acudiría o no a conocer a la niña. "No te voy a responder porque de este tema como todos los relacionados con mi hijo yo no voy a hablar y así me voy a mantener", precisaba.

Loading the player...

A primera hora de esta mañana la actriz y presentadora aterrizaba en el aeropuerto Adolfo Suarez Madrid-Barajas con la niña en brazos y una amplia sonrisa dibujada en su rostro. Ana Sandra, a quien conociamos en exclusiva a traves de la revista ¡HOLA!, legalmente es hija adoptiva de Ana y nació por gestación subrogada el 20 de marzo en Miami para cumplir la última voluntad de su hijo Aless

Alessandro Lequio era una de las pocas personas que supo desde el principio que la actriz estaba inmersa en un proceso de gestación subrogada, pero siempre quiso mostrarse cauto y apostó por la discreción en torno a un tema que le produce cierto dolor. "Esta situación, como todo lo relacionado con Aless, es tremendamente triste, hasta complicado”, reconoció.

-Alessandro Lequio muestra la única imagen que guarda de sus tres hijos juntos

Desde que su hijo Aless falleciera hace ya tres años, el 13 de mayo de 2020, Alessandro se ha mantenido firme en su decisión de permanecer en silencio por respeto a lo que le hubiera gustado a su difunto hijo. "Me siento muy presionado porque sé que hay una gran expectación por lo que yo pueda decir, pero siento desilusionaros porque no voy a contar nada. Cada uno lleva el luto como puede y como quiere", manifestó cuando surgió tanto revuelto mediático en torno a la nueva maternidad de Ana Obregón. "Cuando mi hijo murió, todos habéis sido testigos de que mi única opción ha sido el silencio. No he comentado nada ni enseñado lo que sentía. No he dicho ni una palabra y lo voy a seguir haciendo porque es lo que le gustaría a él. Por respeto a él no voy a comentar nada que le afecte en ningún sentido. Sabéis que soy así y no voy a cambiar. Es lo único que voy a decir", añadió.

Del mismo modo aclaró cómo es su relación con Ana Obregón, a la que siempre estará unido por el hijo que tuvieron en común. "No hay ninguna mala relación, no hay nada, todo bien, paz y amor. Cada uno con lo suyo". Con motivo de la publicación del libro El chico de las musarañas, quiso desmarcarse y trató una vez de mantenerse al margen. "Llevo 25 años casado y con una familia. Es que yo tengo otra familia. Mi vida es otra", reveló, dando el asunto por zanjado.