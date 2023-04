Alessandro Lequio habla de Ana Obregón: 'No hay ninguna mala relación'

Alessandro Lequio se ha reincorporado a su trabajo en el programa de Ana Rosa Quintana después de los días de descanso de Semana Santa y tras el revuelo que se ha generado tras conocerse la llegada al mundo de su nieta, Ana Sandra, a quien conocíamos en exclusiva en ¡HOLA!. El aristócrata italiano, a la pregunta que le han hecho sobre si en el nombre de la niña Ana Sandra Lequio Obregón, Lequio era nombre o apellido, ha respondido: "Yo creo que Lequio es nombre". Ha comentado que “esta situación, como todo lo relacionado con Aless, es tremendamente triste, hasta complicado”. “Hoy me siento muy presionado porque sé que hay una gran expectación por lo que yo pueda decir, pero siento desilusionaros porque no voy a contar nada. Cada uno lleva el luto como puede y como quiere” comenzó.

Primeras imágenes de Alessandro Lequio tras presentar Ana Obregón en ¡HOLA! a su nieta

“Cuando mi hijo murió, todos habéis sido testigos de que mi única opción ha sido el silencio. No he comentado nada ni enseñado lo que sentía. No he dicho ni una palabra y lo voy a seguir haciendo porque es lo que le gustaría a él. Por respeto a él no voy a comentar nada que le afecte en ningún sentido. Sabéis que soy así y no voy a cambiar. Es lo único que voy a decir” añadió. “Me produce tristeza, rabia, que mi hijo sea una vez más protagonista de la actualidad. Quiero que cada uno lo lleve a su manera, pero yo no puedo encender la televisión y escuchar el nombre de mi hijo porque duele” dijo.

Primeras palabras de Alessandro Lequio tras publicar ¡HOLA! en exclusiva que Ana Obregón ha sido madre: 'Lo sé todo'

“Quiero que sepan que esto lo vivo en la intimidad más profunda, no quiero compartirlo con nadie. Mis amigos no me pregunta, ni mi familia. Yo pido respeto, yo lo respeto también” dijo. Alessandro se pronunció acerca de los comentarios sobre la relación que tiene con Ana Obregón. "No hay ninguna mala relación, no hay nada, todo bien, paz y amor. Cada uno con lo suyo" aseguró. "Yo no he dicho nada y me choca que haya gente que interprete mis silencios de esta manera. Una familia estupenda y ningún problema" apuntó además en referencia a la familia de la artista. "Si fuera algo novedoso en mí el silencio, pero yo nunca he hablado" reiteró. En su intervención televisiva, el colaborador no mencionó directamente a la pequeña que está pasando estas primeras semanas en Miami junto a la artista, que ha dado algunos detalles en sus perfiles sociales acerca de cómo pasa estos días (no aparece mención a Alessandro en sus publicaciones). Estos días festivos de Semana Santa, Alessandro Lequio estuvo en la localidad pontevedresa de Bueu acompañado de su mujer María Palacios y su hija Ginevra Ena. Se les pudo ver paseando por la localidad y también tomando algo en una cafetería de la zona, además de disfrutar de la gastronomía local.

Ana Obregón presentaba en exclusiva en ¡HOLA! A su nieta Ana Sandra, que nació por gestación subrogada el pasado 20 de marzo en Miami. “Esta fue la última voluntad de Aless, la de traer un hijo suyo al mundo. Lo que me ha permitido seguir viviendo cada día es cumplir esta misión” comentó la artista. Desde Miami, donde pasa estas primeras semanas con el bebé, ha compartido algunos detalles de la habitación de la pequeña y de los momentos que comparte con ella, como darle el biberón.