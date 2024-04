La felicidad de Ana Obregón al ‘volver a vivir la primavera’ a través de los ojos de su hija Anita

¡La primavera ya ha comenzado! Una temporada en la que los días son más largos, hay más luz, mejores temperaturas, y, por lo tanto, los corazones se alegran. Sin duda, una de las estaciones más bonitas del año, y, por ello, Ana Obregón ha querido celebrarla junto a la pequeña Anita. “Nuestra primera primavera juntas. Volver a vivir la primavera, que tanto tenía olvidada, a través de los ojos de Anita”, ha escrito la actriz junto a varias fotografías en las que aparecen posando junto a los árboles en flor ataviadas ambas con ropas de sport rosas.

El primer año de vida de Anita, la hija de Ana Obregón, resumido en sus mejores momentos

A los pocos minutos, la publicación se ha llenado de ‘me gustas’ y de cariñosos mensajes por parte de su extensa comunidad de seguidores en los que han destacado lo mayor que está la niña, que el pasado 20 de marzo celebró su primer cumpleaños, así como el gran parecido físico con su padre. “Qué bonita, la miró a los ojos y veo a Aless”, “Es preciosa y que felices se os ve”, “Es igual que su papá”, son algunos de los comentarios más repetidos.

Celia, sobrina de Ana Obregón, comparte unas fotografías inéditas de su último encuentro con su ahijada Anita

Por supuesto, en esta emotiva carta la presentadora también ha recordado a su querido hijo, Aless Lequio, que falleció el 13 de mayo de 2020 a los 27 años debido a un sarcoma de Edwing. “Gracias Aless, que regalo me has hecho y cuanto me querías al pedir que Anita viniera al mundo. Os amo infinitamente a los dos. Está tan cerca el cielo. Me mandaste las magnolias que tanto me gustan”.

Javier, sobrino de Ana Obregón, revela los detalles de su boda y su luna de miel

Hay que recordar que tal como explicó en una entrevista en exclusiva con la revista ¡HOLA!, la estrella de Ana y los siete decidió cumplir la última voluntad del empresario al traer una hija suya a este mundo. De la misma manera, la popular bióloga ha fundado en su honor la Asociación Aless Lequio, que recauda fondos para subvencionar proyectos de investigación contra el cáncer infantil y juvenil, y, además, terminó de escribir su libro de memorias, El chico de las musarañas.

Ana Obregón, sobre las acusaciones por la fundación de su hijo: 'Todo lo que he prometido, lo he hecho'

Loading the player...

Sin duda, Anita ha ayudado a la actriz a recuperar la sonrisa tras tres años muy duros marcados por la pérdida de su hijo y de sus padres, Antonio y Ana María, a los que también estaba muy unida. Siempre que tiene la oportunidad, la maestra de ceremonias de ¿Qué apostamos? no duda en presumir de su niña que se muestra risueña ante la cámara y que ya ha comenzado a dar sus primeros pasos y balbucear robando el corazón de su orgullosa madre y de todos aquellos que la rodean.

Javier García-Obregón y su prometida revelan el protagonismo que tendrá en su boda la hija de Ana Obregón