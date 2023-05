La reveladora carta de Ana Obregón a su hijo en el tercer aniversario de su muerte: 'Conseguí traer a tu hija al mundo a pesar de todos'

Ana Obregón hace frente este 13 de mayo a un día muy complicado. Se cumplen tres años desde que su hijo Aless Lequio perdiese la vida a causa de un Sarcoma de Ewing. La presentadora siempre tiene muy presente a su primogénito y en este aniversario ha vuelto a abrir su corazón para dedicarle unas emotivas palabras. "Tres años sin ti y las lágrimas no se secaron. Sigo sin aceptar que no estés aquí, que no pueda abrazar al amor de mi vida, que el cáncer le robara un futuro brillante a la persona con más coraje, bondad, honestidad, solidaridad y alocada ternura que he conocido. Porque nadie amaba la vida tan intensamente como tú".

A pesar del dolor que ha sufrido durante todo este tiempo, la actriz ha convertido las últimas voluntades de su hijo en su motivación diaria. "Sigo sin aceptar que me arrancaran de cuajo a la persona que más quería. ¿Sabes una cosa hijo? Desde que te fuiste he vivido en el infierno, con un único motivo para seguir aquí: realizar todo lo que deseabas y no pudiste". Entre esos sueños hechos realidad se encuentran la apertura de la Fundación Aless Lequio, para ayudar a otros niños y jóvenes con la misma enfermedad, y finalizar la novela El chico de las musarañas, cuyos beneficios están destinados de manera íntegra a la investigación del cáncer. "Tu libro es número uno en ventas y tu Fundación ya está salvando vidas".

En esta emotiva carta, la bióloga también ha tenido palabras para la pequeña Ana Sandra, la hija biológica de Aless que nació en Miami el pasado mes de marzo a través de gestación subrogada. "Conseguí traer a tu hija al mundo, contra todos y a pesar de todos". Desde su llegada, la pequeña Anita ha inundado el corazón de la artista de alegría. "Tu hija me mira con el mismo amor que tú, tiene tu olor, tu mirada y le daré el resto de mi vida, el amor infinito que tengo explotando de emoción. Estamos los tres juntos para siempre: tu hija, tu madre y tú".