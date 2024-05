Iba a tener un papel destacado en el enlace El motivo por el que Anita, la niña de Ana Obregón, no ha asistido finalmente a la gran boda de la familia 'Con todo el dolor de mi corazón, la he dejado en casa', ha dicho la actriz y presentadora tras ser preguntada por la pequeña

Anita, la hija de Ana Obregón, no ha acudido finalmente a la boda de Javier García-Obregón y Eugenia Gil celebrada este miércoles en Madrid. Aunque se esperaba la presencia de la pequeña en el enlace, tal y como anunciaron los novios hace un par de meses, era la propia actriz y presentadora la que confirmaba la ausencia de su niña. "Con todo el dolor de mi corazón, la he dejado en casa", ha dicho a las puertas de la iglesia de San Fermín de los Navarros donde tenía lugar la ceremonia.

El motivo de la ausencia de Anita no es otro que la corta edad de la bebé, quien el pasado 20 de marzo cumplió su primer año. Así lo ha explicado también María Tevenet, la mujer del padre del novio, asegurando ante la prensa que la 'peque' todavía es "muy chiquitita". De esta forma, durante el evento familiar se ha echado mucho de menos a la persona que ha cambiado por completo la vida de Ana Obregón y los suyos desde que vino al mundo.

Había expectación por ver a Anita, la miembro más joven del clan, puesto que fue Javier García-Obregón quien desveló públicamente que su prima tendría un rol muy destacado en este día tan señalado. "La verdad es que sí, va a ser muy protagonista y yo creo que va a tomar un papel muy importante en nuestra boda", afirmó el joven ante los micrófonos de la prensa junto a su prometida, el pasado 7 de marzo, durante un evento en la capital de Armani por su perfume Acqua di Gio.

Ana Obregón sigue completamente volcada en la crianza de su hija y no quiere separarse ni un segundo de ella, aunque esta vez ha hecho una excepción pensando en el bien y el cuidado de la pequeña. Anita, que no está acostumbrada a grandes acontecimientos ni a reuniones multitudinarias, crece tranquila y feliz en su hogar donde la visitan con frecuencia sus allegados, colmándola de mimos y atenciones.

Con poco más de trece meses, es una niña muy simpática que no deja de regalar sonrisas y siempre se muestra muy curiosa con todo lo que la rodea. No cabe duda que ha inundado el hogar de Ana Obregón de risas constantes, juegos y una alegría infinita, tras unos años marcados por el dolor para la conductora de las campanadas tras la pérdida de su hijo. Cabe recordar que el pasado 17 de diciembre bautizaron a Anita en la madrileña iglesia de Nuestra Señora de la Moraleja, una ceremonia que reunió a familiares y amigos íntimos.

Sobre los detalles de aquel acto, Ana habló en exclusiva para ¡HOLA! y nos contó que fue "impresionante, no ha llorado nada. El agua no estaba calentita y le dije al párroco que le echara poca. Se ha portado fenomenal. Estuvo atentísima, mirando fijamente al sacerdote, como si entendiera lo que estaba diciendo y riéndose todo el tiempo. En un momento dado se ha puesto a bailar con sus manitas… Me he emocionado muchísimo, porque no podía dejar de pensar en lo feliz que estaría Aless disfrutando de su niña", relató con gran sentimiento la que es abuela de Anita y su madre adoptiva.

