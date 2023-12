Ana Obregón bautiza a su hija Anita en un día inolvidable para toda su familia y amigos

Ana Obregón ha vuelto a sonreír. No es la misma desde que Anita le devolvió la alegría tras llegar al mundo el pasado marzo por gestación subrogada en Miami. Ahora, cuando la bebé está a punto de cumplir nueve meses, la presentadora de 68 años ha reunido a sus íntimos para celebrar el bautizo de la pequeña, a la que hemos visto crecer a lo largo de este tiempo y llenar de felicidad la vida de la actriz.

Este domingo desde las cinco de la tarde, veíamos llegar primero a los invitados entre los que se encontraban los familiares e íntimos de Ana Obregón, desde sus hermanos Celia, Amalia, Javier y Juan Antonio, a su representante Susana Uribarri o su mejor amigo Raúl Castillo. Justo después se producía el gran momento con la aparición de la artista muy sonriente y su niña en brazos saliendo ambas del coche que les había trasladasdo hasta allí.

Con su adorable chupete de color rosa, la pequeña lucía el mismo traje de cristianar, lógicamente arreglado y adaptado para esta cita, que llevó en su día Álex Lequio y todos los niños de la familia. Además, como ocurrió antaño, la ceremonia también ha tenido lugar en la Parroquia de Nuestra Señora de La Moraleja (Madrid), decorada esta vez con multitud de bonitas flores para la ocasión, en la que fue bautizado su padre biológico.

Para tan especial ocasión, Ana Obregón ha querido demostrar que los tiempos oscuros han pasado y que, aunque su primogénito no se encuentre físicamente entre nosotros, está feliz de saber que se ha cumplido su sueño de tener una hija. La protagonista de Ana y los siete se ve radiante en este homenaje a la pequeña con un traje rosa de lo más acertado y favorecedor, que no solo sigue las últimas tendencias, como el fenómeno por la muñeca Barbie, sino que, por si fuera poco, nos recuerda muchísimo a uno de los looks más memorables de la reina Letizia.

Los otros protagonistas de la jornada han sido los padrinos, dos personas que estaban muy unidas a Aless. Se trata de su querida prima Celia Vega-Penichet y de uno de sus grandes amigos, Giacomo Ugarelli. El joven conocía al hijo de Ana Obregón desde los cuatro años y fueron juntos a la ICS (International College Spain) de Alcobendas.

La familia García Obregón esperaba con mucha ilusión el bautismo de Anita, que estaba previsto celebrarlo en septiembre -tal y como Ana adelantó a ¡HOLA!- pero tuvo que retrasarse unos meses. De hecho, en un principio,el padrino iba a ser Justin, un buen amigo de la universidad de Aless, pero ha sido imposible cuadrar las fechas ya que el joven reside en Houston (EE.UU.).

En cualquier caso, la pequeña estará arropada siempre por los íntimos de su padre, con los que este quiso reunirse en el hospital antes de fallecer para despedirse, según contó Ana en el libro El chico de las musarañas. La amistad siempre fue uno de sus pilares fundamentales y así se lo hizo ver a su madre: "Mamá, las parejas tienen fecha de caducidad, como los yogures, pero los amigos son para siempre".

En este sentido, completar el libro que comenzó su hijo fue el otro gran proyecto de Ana Obregón que ha concluido con gran éxito de ventas. De esta forma, los beneficios van destinados a la fundación de su añorado vástago que, precisamente, la artista puso en marcha junto a Alessandro Lequio para impulsar la investigación contra el cáncer.

Ha sido el único gran compromiso de la presentadora y actriz desde que llegara al mundo Anita, ya que -como ella misma nos ha contado- vive volcada en su nieta, que legalmente es su hija, y no ha dejado de rechazar proyectos laborales para estar junto a ella. Tanto es así que este año se tomará las uvas junto a la bebé, en lugar de presentarlas en la Puerta del Sol como ha hecho los últimos años desde el fallecimiento de su hijo, excepto en 2021 cuando el covid se lo impidió.