Ana Obregón, la más elegante en el bautizo de Ana Sandra con un traje al más puro estilo 'Barbie'

Ana Obregón afronta con ilusión el bautizo de Ana Sandra este domingo 17 de diciembre en la iglesia Nuestra Señora de Alcobendas (Madrid), donde se han reunido amigos y familiares cercanos a madre e hija para celebrar este primer sacramento. La pequeña cumplirá nueve meses de vida el próximo 20 de diciembre y no cabe duda de que ha sido un absoluto renacimiento para la actriz y presentadora: "Es hija de Aless y cuando crezca le contaré que su padre fue un héroe", confesó en exclusiva para ¡HOLA! en el posado debut de la niña. Llegado el ansiado día, Obregón ha posado sonriente en la entrada de la parroquia con la homenajeada en brazos y enfundada en un precioso traje rosa Barbie.

Ana Obregón y su traje de aires royal en el bautizo de Ana Sandra

Ana Sandra ha recibido las aguas bautismales luciendo el mismo faldón que llevó su padre, el desaparecido Aless Lequio, cuando tenía tres meses de vida; es decir, hace casi 30 años. Ha estado rodeada, además, por el amor de su madre y de sus queridos padrinos: Celia Vega-Penichet, hija de Celia García Obregón, y Giaccomo Ugarelli, el mejor amigo del joven Lequio.

Para tan especial ocasión, Ana Obregón ha querido demostrar que los tiempos oscuros han pasado y que, aunque su primogénito no se encuentre físicamente entre nosotros, está feliz de saber que se ha cumplido su sueño de tener una hija. La protagonista de Ana y los siete se ve radiante en este homenaje a la pequeña con un traje rosa de lo más acertado y favorecedor, que no solo sigue las últimas tendencias, como el fenómeno por la muñeca Barbie, sino que, por si fuera poco, nos recuerda muchísimo a uno de los looks más memorables de la reina Letizia. ¿Lo recuerdas?

Este romántico estilismo de tonalidad rosa pastel nos parece ideal para bautizos y comuniones por su fusión de la sobriedad que exigen este tipo de citas y el toque de tendencia propio de las mujeres amantes de la moda. Sabemos que en estos dos aspectos Ana es una experta, así que no sorprende que haya dado en el clavo con este look tan sofisticado de inspiración años 50. Las mujeres de la realeza europea fueron las primeras en traer este estilo de vuelta, desde la icónica Diana de Gales a su sucesora, Kate Middleton (actual princesa de Gales) e incluso nuestra reina Letizia.

La chaqueta de tweed ajustada a la cintura, marcando una figura de efecto 'reloj de arena', en combinación con una falda midi plisada de mucho vuelo, es ideal para resaltar los mejores atributos del cuerpo, tengas la edad que tengas. Para completar su atuendo, ha incorporado unos salones clásicos destalonados de tacón grueso en el mismo color exacto.

La elección de Ana Obregón recuerda inevitablemente al look que llevó doña Letizia en la Fiesta Nacional de 2018, un conjunto de estética bailarina creado en exclusiva por Felipe Varela que conquistó a la crítica. En su caso, distinguimos que se trataba de dos prendas diferentes, puesto que posteriormente se quitó la chaqueta.

Mientras que la Reina optó por un formato de abrigo cruzado con botonadura metálica, la madre de Ana Sandra ha elegido un diseño mucho más llamativo, que presenta dos aplicaciones grandes de flores, una de ellas en el cierre de su cinturón a modo de hebilla.

Fiel a las tendencias: acierta con el rosa Barbie

Si bien de cara al invierno el rojo cereza es la tonalidad más popular en términos de moda, no podemos olvidar que los primeros meses del año (y parte del anterior) estuvo dominada por el rosa. Barbiecore es una tendencia motivada por el estreno de la película sobre muñeca más famosa del mundo, interpretada por Margot Robbie bajo la dirección de Greta Gerwig.

La guinda del pastel en el look de Ana, porque no podía ser de otra forma, es una diadema de tweed a juego con la chaqueta, similar a las que llevábamos de pequeñas. Este es uno de los accesorios más buscados de la temporada, junto con los lazos y las bailarinas, todos elementos de nuestra niñez que ahora, muchos años después, regresan a nuestros armarios.

Más allá del fenómeno por la película de Barbie, punto de partida real de este furor fue el lanzamiento de la colección Pink PP de la casa romana Valentino, que plantó al rosa chicle y todas sus declinaciones como el color del año 2023. Desde Hollywood hasta Madrid, esta gama se ha apoderado del armario de las mujeres más estilosas para abrazar la hiperfeminidad sin complejos.