Ana Obregón celebra el primer cumpleaños de Anita en una fiesta familiar ¡y Minnie Mouse como invitada!

El 20 de marzo de 2023 siempre será una fecha importante para Ana Obregón ya que la oscuridad se transformó en luz y la alegría volvió a su vida. Y lo hizo para quedarse. Ese día llegó al mundo Anita, a la que presentó en ¡HOLA! y para la que este miércoles ha organizado una divertida fiesta de cumpleaños en la que ha transformado su casa en un universo rosa al más puro estilo Barbie. Ha sido una celebración íntima en la que no han faltado la tarta, los globos, los regalos y, por supuesto, ha estado muy presente el recuerdo de Aless Lequio.

" Hoy cumples 1 AÑITO. No puedo más que darte las gracias por llenar de luz mi corazón sumido en la más profunda oscuridad y mutilado por un inmenso dolor. Gracias por tu sonrisa, tus balbuceos, tus gateos y primeros pasos. Gracias por mirarme con el mismo amor que me miraba tu papá. Jamás nadie me había mirado de esa forma", ha comenzado a decir Ana, quien ha compartido los detalles de esta celebración a la que han asistido los tíos y primos de la niña así como los amigos cercanos de la artista.

Minnie Mouse ha sido la otra gran 'protagonista' de la tarde ya que su imagen estaba repartida por toda la casa, desde el 'photocall' que han puesto al mantel y los globos, pasando por la guirnalda del salón y los adornos con los que se sujetaban los aperitivos que han tomado, como croissants rellenos, minichurros y queso, todos colocados en platos de este popular personaje Disney. Como quedan pocos días para la Semana Santa, Ana ha querido hacer un guiño a esta festividad poniendo una cesta con huevos de Pascua de chocolate.

Anita, vestida "de princesa" como ha dicho Obregón, miraba entusiasmada la tarta y todos los globos que hoy se han sumado a la decoración de la casa, pero a lo que más atención ha prestado ha sido a los regalos. Con ayuda de Ana, ambas sentadas en el suelo, han abierto los paquetes, todos envueltos en papel de color rosa con dibujos de unicornios. Le ha gustado especialmente un juguete musical con figuras de animales que ha agarrado con fuerza.

"Ha sido fantástico porque está guapísima y es una niña adorable. Una maravilla. Ana está emocionada y todos también. Le ha dado la vida absolutamente. Estamos felices de haber pasado estos momentos con ella", ha comenzado a decir ante las cámaras de Europa Press Juancho, uno de los hermanos de Ana, al salir de la fiesta. El empresario ha indicado que está impresionado porque mirar a la pequeña "realmente es ver a Aless, son muy parecidos" y ya ha adelantado que el próximo año también estará presente cuando su sobrina sople las velas.

Ana y Anita han posado en este cumpleaños junto a una imagen a tamaño XL de Aless Lequio, que murió en mayo de 2020 a causa de un sarcoma de Ewing. La foto, en la que el empresario aparece con su perra Luna, preside el salón y alrededor han colocado globos y guirnaldas. "Eres una copia de tu papá deseada desde ese cielo que limita con la eternidad. Algún día te contaré cómo era tu papá, noble, generoso, valiente, solidario, divertido, cariñoso, con una enloquecida ternura que provocaba amor en todos los que tuvimos la suerte de quererle. Y tú serás igual, Anita", ha dicho la actriz.

