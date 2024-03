La emoción de Ana Obregón grabando a su hija Anita gateando, que está a punto de cumplir su primer añito

Ana Obregón está viviendo una etapa de máxima felicidad tras la llegada al mundo de su hija Anita, que el próximo 20 de marzo celebrará su primer año de vida. La actriz ha reaparecido en su perfil público y ha confesado que está redescubriendo la vida gracias la pequeña: "Sé que que estoy muy ausente en redes, pero es que estoy 24 horas al día descubriendo la vida a través de Anita iluminada por la intensa luz de su papá". Junto a estas palabras, la presentadora ha compartido un vídeo muy tierno donde la vemos gabando a la niña mientras ésta gatea y juega con un balón: "Me parece justo compartir estos momentos, ya que me acompañasteis con amor y ayudasteis tanto cuando estaba en el infierno", continúa Ana. Dale al play y no te pierdas el vídeo de Anita gateando ante la emoción de su madre.

