Ana Obregón, sobre las acusaciones por la fundación de su hijo: 'Todo lo que he prometido, lo he hecho'

Ana Obregón se ha visto envuelta en una desagradable polémica sobre las cuentas de la Fundación de Aless Lequio. La actriz y presentadora fue acusada de no haber donado aún el dinero que prometió a la organización por la venta del libro El chico de las musarañas. Con gran tristeza, negó dichas acusaciones y la entidad salió en su defensa con un contundente comunicado. "Los derechos de autor han sido efectivamente donados a la fundación", aseguraron en el escrito. Con este asunto zanjado, Ana se ha visto obligada a aclarar qué ha pasado con los ingresos obtenidos por las exclusivas que ha concedido. "Yo no me invento nada. Todo lo que he prometido, lo he hecho", ha declarado en el programa Y ahora Sonsoles, de Antena 3.

Tras estas explicaciones, Ana se ha derrumbado. "Cuando pasó lo de mi hijo, podría haberme dedicado a llorar o me podría haber suicidado, pero no lo hice porque quería ayudar a que ninguna madre jamás en España pasara el infierno que yo pasé por perder a un hijo, por eso nuestra fundación está totalmente enfocada a un tipo de cáncer muy agresivo que solamente afecta a niños y jóvenes, que es el Sarcoma de Edwing", ha dicho.

"En 2023 hemos donado 130 mil euros para investigar a nivel europeo y otros 30 mil euros a otra fundación. Todo esto está teniendo un resultado espectacular. Estamos aportando nuestro granito de arena para salvar vidas. Ahora mismo estamos trabajando con dos ensayos que vamos a financiar el año que viene", ha continuado.

Muy molesta, la actriz y presentadora ha confesado que ha pensado en "dejarlo todo". "Parece ser que ayudar a los demás es un delito, no lo entiendo", ha exclamado. "Todo el mundo sabe que llevo 40 años trabajando. Todo el mundo sabe que yo he mantenido económicamente a mi hijo desde que nació hasta su entierro. Que para intentar salvarle, me tuve que ir a Nueva York porque en ese momento en España no había cura. No sabes el dineral que es estar ocho meses en Nueva York, los médicos, la quimoterapia... Por eso, la fundación también va a ayudar a familias que no puedan, que lo necesiten. Yo he tenido la suerte de haber tenido dinero. ¿Tú crees que después de haber hecho todo eso, voy a sacar dinero dinero de la fundación o voy a utilizar la fundación para un bien propio? ¡Pero es de locos!", se ha defendido enérgicamente.

Ana ha querido aclarar lo sucedido punto por punto para no ensuciar el nombre de la fundación de su hijo. "Yo prometí donar y he donado, y sigo donando", ha dicho, poniendo como ejemplo los 7.000 euros que obtuvo tras sortear un bolso que había heredado de su madre. "Me da rabia decir que he donado dinero mío, que parece que vas de qué buena eres, pero no. No es porque sea buena o sea mala es que cuando se pone en duda la labor que hago... no por mí, sino por los demás y por mi hijo. No sabéis lo que me duele porque la fundación tiene el nombre de mi hijo y desde que mi hijo falleció quiero honrarle con todo lo que haga. Yo tengo la conciencia muy tranquila", ha asegurado.

Al borde de las lágrimas, ha dicho que ya tiene cubierto "el cupo del daño y el dolor" y que no quiere llorar más por esta "chorrada que es mentira" porque "lo verdaderamente importante es lo que he llorado por mi hijo y sigo llorando".

