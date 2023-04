En medio del huracán mediático, Alessandro Lequio vuelve a sonreír con la pequeña Ena y su mujer, María Palacios

Se ha convertido en el hombre más buscado desde que saltara la noticia de alcance mundial, y de momento parece que se lo está tomando con mucha filosofía. Alessandro Lequio está inmerso de lleno en el tsunami mediático provocado tras conocerse la sorprendente llegada al mundo de su nieta, Ana Sandra, a quien conocíamos en exclusiva esta semana en ¡HOLA!. El aristócrata italiano afronta los acontecimientos con aparente paciencia y serenidad, refugiándose en las personas más importantes de su vida como son su mujer y su hija.

No cabe duda que María Palacios y la pequeña Ginevra Ena son los dos grandes apoyos del colaborador televisivo en estos momentos, en los que todavía no se ha pronunciado lo más mínimo sobre su nueva e inesperada faceta de abuelo. La familia sigue pasando estos días de Semana Santa en la localidad pontevedresa de Bueu, uno de sus lugares habituales de descanso durante las vacaciones.

Este sábado por la mañana, veíamos primero a Alessandro recoger con un sonrisa a su niña y caminar juntos de la mano bajo este ambiente tan primaveral que predomina en la mayor parte del país. Iba vestido con gorra verde, chaqueta azul de punto sobre una camiseta, pantalón marrón claro y zapatos náuticos a juego. Por su parte, la jovencita llevaba una sudadera gris con dibujos infantiles, leggins de color morado y zapatillas blancas de deportes, llevando su precioso pelo rubio recogido.

Seguidamente, padre e hija se han reunido con María y eran inmortalizados los tres juntos por la calle camino al interior de su coche. A continuación, paraban varios minutos en una gasolinera para repostar y poco después llegaban hasta las puertas de una cafetería donde han entrado a tomar algo. De una forma u otra, intentando hacer vida normal en su refugio gallego de paz y tranquilidad que desde hace unos días ya no lo es tanto.

"Os entiendo perfectamente", les decía este viernes el ex de Ana Obregón a los reporteros que se han desplazado hasta el municipio costero de las Rias Baixas y que intentaban recoger, sin éxito, alguna palabra suya en relación al asunto del que todo el mundo habla. Lequio, comprensivo con la prensa, guarda en cualquier caso un silencio sepulcral y por ahora se mantiene firme en la declaración de intenciones que hizo el pasado 29 de marzo.

"Yo lo sé todo", dijo aquel día en El programa de Ana Rosa, pidiendo antes a sus compañeros que le permitieran no opinar sobre el nacimiento de la bebé por gestación subrogada en una clínica de Miami. 24 horas después, en el mismo plató, confesó sin embargo que "me estoy enterando de cosas que yo no sabía" sin entrar en más detalle de a qué se refería. Habrá que esperar a la vuelta de Semana Santa para saber si Alessandro decide o no pronunciarse de una vez por todas.