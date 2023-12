Ana Obregón y su hija Anita felicitan la Nochebuena en sus primeras y 'mágicas' Navidades juntas

Estas van a ser, sin duda, unas Navidades muy diferentes para Ana Obregón. Serán las primeras que pase con su pequeña Anita, quien nació el pasado 20 de marzo en Miami y llegó para llenar de luz la vida de la actriz en los momentos más oscuros. Ana Sandra ha devuelto la sonrisa a la intérprete, una sonrisa que resplandece en las últimas fotos que Ana ha compartido junto a su hija. Se trata de unas navideñas instantáneas con las que ha felicitado las fiestas a todos sus seguidores, lanzando además una reflexión sobre estas fechas y recordando a quienes, por desgracia, ya no están a su lado.

-El mensaje de Ana Obregón a las personas que más ha echado de menos en el bautizo de Anita

-Este es el precioso obsequio que Ana Obregón dio a los invitados del bautizo de Anita

En las imágenes podemos ver a Ana sentada frente al árbol de Navidad, radiante con su niña en brazos. "Anita y yo os deseamos feliz Nochebuena", ha comentado. En su emotivo mensaje, Ana expresa la mezcla de emociones que experimenta en estas fechas señaladas: "Una noche para unir a los seres queridos , para llorar a los que nos dejaron, y para reflexionar y decir “te quiero “ sin parar a los que están con nosotros… y a los que no están. Te quiero Anita. Te quiero Papá. Te quiero Mamá. Te quiero Aless", ha escrito, señalando, además, su deseo de mantener esta actitud durante el resto del año: "Así deberían ser todas las noches". Entre las etiquetas que ha incluido en su publicación, destaca una que define a la perfección lo que está viviendo junto a Anita desde que esta vino al mundo: "Magia".

Loading the player...

Los momentos más tiernos y divertidos de Anita, la hija de Ana Obregón, a lo largo de estos nueve meses

Llama la atención lo conjuntadas que aparecen en las fotos Ana y su hija, ambas vestidas para tan festiva ocasión con sendos jerséis navideños de color rojo con estampado de copos de nieve y renos. Eso sí, combinados de formas distintas: la actriz luce unos pantalones ajustados de color beige, con cómodas zapatillas deportivas y su inseparable colgante con el nombre de su hijo Álex. En cuanto a la niña, en las imágenes lleva puesta una falda vaquera con leotardos de color rojo, a tono con su jersey.

La intérprete de 68 años ha publicado esta bonita sesión justo una semana después de celebrar el bautizo de Ana Sandra, que tuvo lugar en la iglesia de La Moraleja el pasado sábado 17 de diciembre. Una preciosa ceremonia en la que estuvo rodeada por sus familiares y buenos amigos, y en la que ejerció como madrina Celia Vega-Penichet, sobrina de Ana Obregón, mientras que el padrino fue Giaccomo Ugarelli, gran amigo del fallecido Aless Lequio. Sin duda, estuvieron muy bien acompañadas, aunque también hubo una ausencia que llamó especialmente la atención: la de Alessandro Lequio, un detalle al que Ana se ha referido en ¡HOLA!: "Me encantaría que hubiera venido. Me ha sorprendido mucho su actitud", ha declarado.

-Alessandro Lequio comparte el emotivo vídeo navideño que su hijo Álex grabó para su hermanita Ena

Son, para ella, fechas de celebraciones, y no solo navideñas. La pequeña Ana Sandra acaba de cumplir nueve meses, una ocasión muy especial que la actriz festejó compartiendo con sus seguidores la portada de ¡HOLA! con las imágenes y entrevista exclusiva del bautizo y escribiendo un bonito mensaje de felicitación: "Anita, hoy cumples nueve meses, cerca de tu padre y bendecida por Dios. Gracias por devolverme la vida", comentó.

-Ana Obregón nos invita al bautizo de Anita, rodeada de toda su familia y los mejores amigos de Aless

Ana Obregón vivió el pasado 2022 sus fiestas más difíciles tras haber perdido a su hijo Aless (en 2020), a su madre, Ana Obregón Navarro (en 2021) y a su padre, Antonio García (2022). "La vida me ha castigado con ganas. Estas Navidades van a ser difíciles. No tengo dónde ir y no quiero pasar la Nochebuena sola en casa", declaró a ¡HOLA!, posando como una inmaculada reina de las nieves junto a la yegua Garza. Pero este año, Ana ha cambiado el blanco por el rojo más festivo, dispuesta a disfrutar con Anita de una Navidad que promete ser inolvidable.