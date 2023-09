Así ha vivido Ana Obregón su retiro con Anita antes de su regreso triunfal a la televisión

El verano del renacer de Ana Obregón en Mallorca ha concluido. La presentadora, que ya se encuentra en la capital tras vivir con intensidad e ilusión su primera temporada como abuela en El Manantial, encara los últimos coletazos de una de las épocas estivales más especiales de su vida regresando a la pequeña pantalla. Entusiasmada y radiante, la bióloga vuelve a televisión por partida triple, en formatos muy diferentes pero en todos los casos de la mano de compañeros a los que tiene especial cariño y estima. Tal y como avanzó a ¡HOLA! en una entrevista reciente, su representante, Susana Uribarri, está recibiendo múltiples propuestas de proyectos, aventuras profesionales en las que solo se embarcará si le suscitan gran interés, pues su prioridad no es otra que disfrutar de tiempo de calidad con Ana Sandra, que en una semana cumplirá seis meses de vida. Es el caso de las mencionadas apariciones en distintas cadenas, dos de las cuales tienen lugar esta misma noche.

Regreso a televisión por partida triple

Con tan solo diez minutos de diferencia, Ana Obregón reaparecerá este miércoles 13 de septiembre en Televisión Española y Telecinco en lo que será su primera vez en un plató desde su regreso de Miami, donde dio la bienvenida a la niña de sus ojos, la única capaz de alejar el luto de su vida y llenarla de color, alegría e ilusiones. A partir de las 22:35 horas, la protagonista de Ana y los siete acompañará a Jordi González en una emisión especial de Lazos de sangre con motivo de las ocho décadas de vida de Julio Iglesias. Un emotivo formato dedicado al icónico artista que contará con una segunda entrega la próxima semana y en el que se repasará la trayectoria personal y profesional del protagonista con la inestimable ayuda de Chábeli y Julio Iglesias Jr, sus dos hijos mayores. "Esta noche no os lo podéis perder. Es un homenaje muy merecido a nuestro amigo del alma", ha avanzado la madrileña.

De forma paralela, Telecinco acogerá El musical de tu vida desde las 22:45 horas. Con Carlos Sobera como maestro de ceremonias, la madre de Ana Sandra hará balance de las fases más relevantes de sus 68 años de vida a través de un emotivo viaje en el que la música y el humor tendrán un rol determinante. "Hay que verlo. Sonrisas y lágrimas en este programa", ha comentado la invitada estrella.

A ambos programas se sumará veinticuatro horas más tarde, este jueves, su tercera aparición en una tercera cadena: Antena 3, que acogerá la entrega de El novato de la que es protagonista. Según reveló a ¡HOLA! hace unas semanas, el capítulo que rodó con el exfutbolista Joaquín Sánchez tocará más de un corazón: "Creo que la gente va a reír y llorar, sobre todo reír", avanzó. "Íntima, sincera, cariñosa y divertida, así es la entrevista de Ana Obregón", han agregado desde el sitio web del canal.

Pecisamente el que fuera centrocampista del Real Betis Balompié ha compartido una instantánea de la pequeña Anita enfundada en un body del equipo cuyos colores lleva en el corazón y que muy probablemente le regaló cuando se encontraron para grabar el esperado coloquio. "¡Si es que Ana Sandra solo podía ser del mejor equipo del mundo!", ha dicho sobre la hija de su invitada, que aparece luciendo su número, el 17, mientras juega con unas teclas de colores.

Broche de oro a un verano mágico e inolvidable

Este regreso triunfal de Ana Obregón a la pequeña pantalla llega tras unas semanas de descanso y desconexión inolvidables en suelo balear en las que ha tenido tiempo para alegrías familiares más allá de la dulce etapa que esta viviendo de la mano de Anita, la chiquitina que le "ha robado el corazón y el posado del verano". A la espera de festejar su bautizo, celebración que no se hará esperar demasiado y que tenía intención de hacer este mes de septiembre, ha recibido la gran noticia de la futura boda de su sobrino y ahijado Javier con Eugenia Gil Muñoz después de siete años de relación sentimental. El enlace, que anunció ¡HOLA! en exclusiva, supone un chute de alegría en el clan, pues además es el primer primo que pasará por el altar.

Otra satisfacción, esta relativa al terreno profesional, es el premio que recibió el pasado 9 de septiembre Mask Singer, formato en cuya última temporada ejerció como jueza, en la gala de clausura del FesTVal de Vitoria-Gasteiz. Un galardón con el que puso el broche a unos meses repletos de magia y amor en los que no se ha separado de su niña, con la que ha hecho todo tipo de actividades, como darse chapuzones en la minipiscina de la bebé, compartir carcajadas, emotivas dedicatorias e incluso vestirse con pijamas a juego.

Nuevo curso y prioridades muy claras

Tras tres años sumida en la más absoluta tristeza a raíz del fallecimiento de su hijo Aless Lequio, este 2023 ha podido disfrutar por primera vez desde entonces de la temporada estival que tanto gustaba a su niño y en el lugar donde juntos crearon recuerdos imborrables en familia, su refugio balear. Ahora Ana encara el nuevo curso con ganas, fuerza, pilas cargadas y las prioridades muy claras: "He trabajado 40 años y de lo único que me arrepiento en mi vida es de todo lo que trabajé cuando Aless era pequeño. Con Anita no quiero hacer lo mismo", confesó en declaraciones a ¡HOLA!.

