Ana Obregón muestra lo mucho que ha crecido su hija Ana Sandra a las puertas de cumplir 6 meses

Los últimos coletazos del verano están siendo muy especiales para Ana Obregón, que sigue disfrutando de cada instante de su primera etapa estival con Ana Sandra, la pequeña que le devolvió la sonrisa y la ilusión el 20 de abril de este año. Ahora, tras unas semanas de descanso y desconexión inolvidables en El Manantial, la bióloga se prepara para un nuevo y emocionante curso que promete estar repleto de proyectos a nivel personal y profesional. De entre ellos, sobresale la posible celebración del bautizo de la benjamina, tal y como su orgullosa madre expresó a ¡HOLA! en una entrevista reciente, en la que mencionó su intención de organizar la fiesta este mes de septiembre. Pero, a la espera para ese gran día que reunirá a la familia, la presentadora ha compartido nuevas instantáneas de la niña que le robó el corazón hace casi seis meses, quien crece a pasos agigantados.

El estirón de Ana Sandra a las puertas de sus 6 meses

Con una gran sonrisa dibujada en su rostro y una euforia y felicidad capaz de traspasar la pantalla, Ana Obregón ha mostrado lo mucho que Anita ha crecido últimamente. A falta de diez días para que la pequeña sople las velas de su primer medio año de vida, la intérprete ha publicado un carrusel de varias fotografías en las que aparece cogiéndola en brazos al tiempo que la protagonista es incapaz de contener la risa y hacer encantadoras muecas. "Benditos estos sábados en los que las lágrimas se evaporaron por tus sonrisas, Anita. Benditos los amores de mi vida: Aless y Anita", ha comenzado expresando junto a las capturas, en las que ambas lucen dos estilismos multicolores de alegre estampado floral.

Mientras la televisiva sujeta en su regazo a la bebé, Anita, que va enfundada en un conjunto que le regaló Susana Uribarri, íntima amiga y representante de Ana Obregón, derrocha energía moviendo sus extremidades y regalando una adorable mirada a cámara. "Gracias, mi querida Susana. ¡Muero de amor con Anita vestida con tu regalo!", ha agregado a modo de pie de fotografía la estrella de Ana y los siete, que está exultante.

Ana Obregón relata feliz cómo está pasando su primer verano con su hija Ana Sandra en Mallorca

Anita, además de poseer la "alegría de vivir" y la infinita sonrisa que tenía Aless, según Ana Obregón, se está convirtiendo en toda una mujercita. Si bien su mamá comparte de vez en cuando instantáneas de ella, en estos nuevos retratos se puede comprobar el notable estirón que la bebé ha dado en "el verano que renací", en palabras de la actriz, algo que no ha pasado desapercibido para sus admiradores, que no han dudado en reaccionar escribiendo cariñosos comentarios. "Me ha robado el corazón y el posado del verano", señalaba hace unos días tras festejar el quinto cumplemés de Anita en la imponente residencia balear con vistas al mar donde tantos recuerdos creó con su hijo y sus seres queridos.

Un verano mágico que termina encadenando alegrías

La inminente celebración de los primeros seis meses de vida de Anita llega en un momento muy dulce para el clan: tras unas vacaciones mágicas en Mallorca y en plenos preparativos del bautizo de la pequeña y de la futura boda del ahijado de la madrileña, Javier, que ha anunciado en exclusiva en ¡HOLA! su esperado enlace con Eugenia Gil Muñoz después de siete años de relación sentimental. A estas fantásticas noticias que tienen entusiasmada a la familia se suma otro gran logro de Ana en el terreno profesional: este sábado 9 de de septiembre Mask Singer, el formato en cuya última temporada ejerció como jueza, recibe el premio del FesTVal de Vitoria en la gala de clausura del evento.

Además, en los próximos días se emitirá un programa de El novato que rodó con el exfutbolista Joaquín Sánchez, una entrega con la que la protagonista cree que el público se va a emocionar y a divertir: "Íntima, sincera, cariñosa y divertida, así es la entrevista de Ana Obregón", han avanzado desde Antena 3.

Quiénes son los primos de Javier, el sobrino de Ana Obregón que ha anunciado su boda en ¡HOLA!

Ana Obregón opina sobre ser padre más allá de los 60