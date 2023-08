Quiénes son los primos de Javier, el sobrino de Ana Obregón que ha anunciado su boda en ¡HOLA!

Tras tres años sumidos en la más absoluta tristeza, la numerosa familia García Obregón comienza a saborear alegrías. Al nacimiento de la benjamina del clan, Anita, hace cinco meses, y al anuncio de inminente bautizo por parte de su orgullosa abuela se suma ahora otra gran noticia que ¡HOLA! ha anunciado en exclusiva este miércoles: Javier, el único hijo del matrimonio que formaron Javier García Obregón y Paloma Lago sellará su amor ante el altar con Eugenia Gil Muñoz, de 28 años. Después de siete años de relación sentimental y de convivencia y con el mismo sueño de convertirse en padres de varios niños en un futuro, la pareja de jóvenes se casará en mayo del próximo año en una ceremonia que tendrá lugar en la capital. Un enlace para el que ya han iniciado los preparativos y que tiene a su círculo íntimo muy emocionado. El sobrino de Ana Obregón, que acaba de soplar las velas de su 27 cumpleaños, es el primero de los siete primos que son por la parte paterna que contraerá matrimonio.

Juancho, Alejandro y Marta García Obregón

Javier, que es además de sobrino es ahijado de Ana Obregón y graduado en Administración de Empresas por el IE Business School con un máster en el Instituto de Estudios Bursátiles, lo que le ha llevado a desempeñar un importante cargo en el departamento de fusiones y adquisiciones del Banco Santander, tiene en total seis primos por parte de su progenitor, quien desde 2003 está casado con María Tevenet. Javier García Obregón tiene, además de Ana, un hermano y dos hermanas más. El primogénito, Juan Antonio García Obregón, que está enfocado al mundo empresarial e inmobiliario y vive alejado del foco mediático, es padre de tres hijos junto a su esposa, la discreta Marta Vázquez de Castro, con quien se casó en 1984: Juancho, Alejandro y Marta.

Los tres hermanos gozan de un excelente vínculo y acostumbran a mostrar su sintonía en sus respectivos perfiles sociales. Mientras que Marta, la benjamina de los tres y la más hermética, y Juancho, el mayor, tienen cerradas sus cuentas al público general, Alejandro sí es muy activo en internet, pues para él es una vía ideal para compartir su talento musical. El mediano de la casa, que se formó en publicidad, desarrolla su labor profesional como cantante, un rol muy distinto al de su hermano, que ostenta la posición de Jefe de Operaciones de la conocida empresa de gafas de sol Flamingo.

¿Quién es quién en la familia de Ana Obregón, su gran apoyo en los momentos difíciles?

Celia Vega-Penichet

Celia García Obregón es una de las tres únicas personas que conocía los planes de Ana de traer al mundo a su nieta, también está volcada en el mundo inmobiliario, concretamente en una de las promotoras que impulsó su padre, y tiene una única hija. Celia Vega-Penichet nació hace 31 años fruto de su relación sentimental con Ignacio Vega-Penichet López, con quien contrajo matrimonio el mismo año que su hermano Juan Antonio, en 1984. La joven, que hace unos meses canceló su compromiso con su exnovio Julio Jiménez-Blanco, fue como una hermana para Aless, con quien tenía una química y complicidad especial, y será quien se haga cargo de Anita cuando la bióloga no esté. "Ya tengo escrito en mi testamento quién va a cuidar de Anita cuando yo no esté. Va a ser Celia, mi sobrina. Además, va a ser su madrina de Bautismo. ¿Tú crees que esta decisión no la he meditado?”, confesó Ana Obregón en una entrevista reciente a ¡HOLA!.

En lo profesional, Celia, que es abogada, está al frente de una gestora de inversión alternativa y lidera toda la parte legal del negocio en Estados Unidos, razón por la que son frecuentes sus viajes a Miami. De ahí que en una de sus escapadas aprovechara para para ver a su tía y conocer a la pequeña Ana Sandra antes que la mayoría de la familia.

Celia Vega-Penichet, sobrina de Ana Obregón, cuenta cómo se lleva con su ex tras suspender la boda

Amalia y Carolina Aresu

Fruto de la historia de amor que vivieron Amalia García Obregón, también promotora inmobiliaria y la menor de las tres hermanas y tercera de los cinco hermanos, y el coreógrafo y productor italiano Giorgio Aresu nacieron Amalia y Carolina Aresu. Amalia, que posó para la revista ¡HOLA! por vez primera en 2007, es la mayor y en la actualidad lleva una vida tranquila y volcada de lleno en su maternidad; todo, tras cumplir su sueño de ser modelo, formarse en Comunicación Audiovisual y Nutrición y mudarse a Doha, Catar. La conexión que tenía con Aless Lequio era tal que puso a su primogénito el nombre de su adorado primo: Marco Alessandro.

Por su parte, Carolina destaca como amazona, pues ha hecho de su pasión su profesión, y no hace más que encadenar éxitos en el mundo ecuestre. La menor de las hijas del exmatrimonio se ha convertido en un reconocido rostro de la hípica y lleva compitiendo desde los siete años. En su palmarés acumula importantes logros, algo de lo que Ana Obregón, que tiene un precioso vínculo con ella, se siente profundamente orgullosa.

Los hermanos de Ana Obregón: quiénes son y a qué se dedican los principales apoyos de la actriz

Ana Obregón prolonga su idílico verano mallorquín con Anita: 'Infinitos momentos maravillosos contigo'