Ana Obregón abre el álbum de las fotos más tiernas de Anita para celebrar sus seis meses de vida

Está siendo un mes de septiembre de grandes emociones para Ana Obregón. Tras vivir un idílico verano mallorquín, el primero como abuela, junto a la pequeña Ana Sandra en El Manantial, la bióloga ha arrancado el nuevo curso con la agenda repleta de compromisos. Si la pasada semana acaparaba titulares con motivo de su triunfal regreso a la pequeña pantalla por partida triple, ahora hay un nuevo motivo de celebración para la intérprete: su niña ha soplado las velas de su primer medio año de vida. Una fecha muy señalada que la estrella de A las once en casa y Ana y los siete ha festejado abriendo el álbum de las fotografías más tiernas de la benjamina, que crece a pasos agigantados.

Seis meses de alegría, color e incondicional amor

Medio año ha pasado desde que Ana Obregón recuperara la ilusión y las "ganas de vivir" de la mano de una recién nacida Ana Sandra, que vino al mundo a través de un proceso de gestación subrogada en Miami. Dos días después de cumplir sus 68 años, el 20 de marzo de 2022, la presentadora daba la bienvenida a la niña que lo cambió todo y volvió a llenar su día a día de color, entusiasmo y sueños. Ahora, radiante y desbordante de felicidad, festeja sus primeros seis meses de vida: "Feliz cumple seis meses, Anita. Hoy hace seis meses que me devolviste la vida, Anita. Sé que tu papá lo celebrará desde el cielo, apagando las velas de tu tarta de biberones", ha expresado en su perfil social, en el que suma más de un millón de admiradores con quienes ha compartido varias instantáneas de Anita tomadas en los últimos meses.

La orgullosa abuela, que ha vuelto a remarcar que "publicar fotos de tu hija-nieta no va en contra de la defensa de un menor", ha creado un encantador carrusel de imágenes en las que la bebé es la indiscutible protagonista, más allá del gesto de alegría que a ella le provoca tenerla entre sus brazos y que es incapaz de ocultar de su rostro. "Conseguir este milagro deseado desde la eternidad me da un poquito de paz. Y sí, creo que os debo compartir mi alegría, ya que durante tres años me habéis acompañado en mi dolor por el duelo de mi hijo", ha apuntado emocionada junto a ellas.

Un mes de septiembre repleto de alegrías

Risueña, dulce, cariñosa, juguetona, adorable... Así muestra Ana a la pequeña Anita en estos retratos, en los que la alegría y los divertidos looks multicolores y estampados son el denominador común. Unas preciosas imágenes, todas ellas caseras a excepción de la última, que forma parte del reportaje que la actriz concedió en exclusiva a ¡HOLA! este verano, cuando posó con la bebé desde su refugio en suelo balear. "Si no fuera por ella yo no estaría aquí. Me ha dado la vida. Me la ha devuelto. Ella es lo que ha dado sentido a mi vida estos tres últimos años: luchar cada día por tener a Anita conmigo", señaló en aquella ocasión, en la que contó que Anita se porta fenomenal y "se pasa el día riéndose".

Fue en esa entrevista cuando habló de su intención de organizar su bautizo este mes de septiembre, una cita que reunirá a la familia, que en las últimas semanas ha recibido otra buena nueva: la noticia de la futura boda Javier, sobrino y ahijado de Ana, con Eugenia Gil Muñoz después de siete años de relación sentimental. El enlace, que anunció ¡HOLA!, supone un chute de alegría para el clan, pues además es el primer primo que pasará por el altar.

Éxitos también en lo profesional

Otra satisfacción relativa al terreno profesional que Ana ha tenido últimamente, además del incontestable éxito de audiencias que ha cosechado con sus recientes apariciones televisivas en la emisión especial de Lazos de sangre con motivo de las ocho décadas de vida de Julio Iglesias en Televisión Española, en El musical de tu vida en Telecinco y en su coloquio con Joaquín Sánchez en El novato de Antena 3, es el premio que recibió el pasado 9 de septiembre Mask Singer. El formato en cuya última temporada ejerció como jueza se alzó con un galardón en el acto de clausura del FesTVal de Vitoria-Gasteiz. Un reconocimiento muy especial con el que puso el broche a unos meses repletos de magia y amor en los que no se ha separado de su niña, con la que ha hecho todo tipo de actividades, como darse chapuzones en la minipiscina de la bebé, compartir carcajadas, emotivas dedicatorias e incluso vestirse con pijamas a juego.

