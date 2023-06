El conciliador mensaje de Ana Obregón a Lequio con la foto favorita de su hijo: 'Estaremos juntos para siempre'

Ana Obregón ha querido disipar los rumores que apuntan a que existe una mala relación entre ella y Alessandro Lequio. Para ello, la actriz ha compartido en su perfil público una imagen muy signficativa en la que aparece junto al colaborador y su hijo Aless, cuando este era tan solo un niño. “Esta era la fotografía favorita de Aless. Lo que más me agradecía Aless es que siempre las puertas de casa estuvieran abiertas para su padre. Respeto el trabajo de los medios de comunicación, pero a todos os quiero decir que los tres estuvimos, estamos y estaremos juntos para siempre. Por nuestro hijo”, ha sido el emotivo comunicado con el que la presentadora ha zanjado la polémica.

De la misma manera, este sábado, el aristócrata ha publicado dos retratos de Aless. En el primero de ellos, el joven empresario aparece haciéndole caricias a su hermana pequeña Ena, mientras que el segundo es un ‘selfie’ en el que Aless posa muy sonriente junto a su padre, y su madre Ana Obregón en una cafetería de Nueva York, ciudad a la que se trasladaron en 2018 para que el emprendedor recibiese tratamiento en el Sloan Kettering Cancer Center.

La simbólica foto de Alessandro Lequio con su hijo: 'Caminando siempre en la misma dirección'

La fotografía que demuestra el llamativo parecido de Ena Lequio con la hermana del conde

Además de ser un tierno recuerdo familiar, esta instantánea refleja la estrecha relación que la bióloga y Alessandro mantienen a pesar de vivir el luto de su hijo de maneras distintas. Así lo aseguraba el tertuliano esta semana en El Programa de Ana Rosa Quintana. “Ana sabe perfectamente todo lo que pasa por mi cabeza, porque si hay algo que me caracteriza es decir siempre lo que pienso, y, sobre todo, a la gente a la que quiero”.

Igualmente, durante su intervención del miércoles en el espacio de Telecinco, coincidiendo con la rueda de prensa en el que la actriz presentó el libro El chico de las musarañas, el colaborador negó no estar en contacto con la que fuese su pareja. “No es cierto que lleve un mes sin hablar con Ana. Aun así, le escribiré otro mensaje para que vuelva a leer lo que le he escrito la última vez”.

El tertuliano también daba las gracias a la bióloga por entender la discreta posición que tiene en los asuntos referidos a Aless y a su fallecimiento. “Creo que Ana me ha respetado y no me ha involucrado en todas sus historias periodísticas. Me ha mantenido bastante al margen y se lo agradezco”. Además, señalaba que había encontrado a la protagonista de Ana y los siete "muy bien y radiante" en su comparecencia frente a los medios".

Sobre lo que no quiso pronunciarse es sobre la invitación pública que Ana le hizo para ir a conocer a la pequeña Ana Sandra, hija biológica de Aless, y, por lo tanto, nieta del Conde. "Lo que yo haga o deje de hacer con esta criatura es cosa mía y de mis amigos. Creo que es comprensible", afirmaba el colaborador que siempre ha sido muy celoso de su esfera privada.

Ana Obregón lanza un mensaje a Alessandro Lequio en la presentación de su libro: 'Tu nieta te está esperando en casa porque eres su familia'

Ana Obregón recuerda de forma desgarradora las dos situaciones límite que atravesó tras la muerte de Aless