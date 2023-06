Alessandro Lequio: 'Hay otras formas de generar dinero, en el fondo, lo de la fundación es una disculpa'

Alessandro Lequio ha escuchado con semblante muy serio las declaraciones que Ana Obregón hizo sobre él en la presentación de El chico de las musarañas, el libro que comenzó a escribir Aless cuando le diagnosticaron cáncer y que la actriz y presentadora culminó con un sobrecogedor relato. La intención del aristócrata, de 62 años, era mantenerse al margen, sin embargo, ha roto su silencio cuando Ana Rosa Quintana le ha dicho que su cara hablaba por sí sola. "No quieres entrar en conflictos, bastante difícil está siendo todo, pero vaya carita de pena tienes hoy". "Carita de pena no, es que estoy cansado porque ayer terminamos a las dos de la mañana y estoy un poquito cansado", ha respondido el italiano. "Estuvo trabajando", ha matizado la periodista. Alessandro, para despejar cualquier tipo de duda, ha insistido: "No, Ana. No tengo ninguna pena, simplemente ya está todo dicho, no hay nada más que añadir".

Tras escuchar las opiniones del resto de colaboradores, Ana Rosa ha tomado de nuevo la palabra. "No seré yo quien opine sobre el dolor de una persona, lo que pasa es que yo creo que Ana (Obregón) tiene que pensar que estas son decisiones suyas y no puede involucrar a otra persona que no ha participado en esas deciones y eso en algún momento tendrá que entenderlo", ha expresado.

Alessandro, por su parte, ha comentado que lo que más le llamó la atención de la rueda de prensa fueron los "aplausos" de la prensa. "Los reporteros lo que tienen que hacer es anotar, preguntar, pero no aplaudir, a mí eso me parece de risa, es tremendo", ha comentado.

Después de analizar todo lo ocurrido en la presentación del libro, Joaquín Prat ha recordado que lo verdaderamente importante es la recaudación de fondos, pues los beneficios obtenidos por los derechos de autor de El chico de las musarañas serán donados para la investigación contra el cáncer a través de la Fundación Aless Lequio. "Sirve para recaudar fondos para la Fundación Aless Lequio que se van a destinar para los proyectos de investigación sobre el Sarcoma de Ewing, Eso es con lo que yo me quedo de todo. Porque veo la cara de mi amigo y no me dan ganas de comentar nada más", ha señalado el presentador.

Alessandro ha puesto el punto y final a este tema diciendo: "Tú sabes, Ana, que yo me caliento fácilmente y creo que eso es una de las debilidades que tengo, pero también... no está mal. Decías, Joaquín, que tú te quedas con lo de la fundación. Yo creo que sí, todo el dinero que se genere está bien, pero también hay otras formas de generar ese dinero. Eso es lo que yo pienso", ha manifestado. La tertulia del programa se ha quedado en silencio en ese momento y el aristócrata, tras unos instantes de reflexión, ha añadido: "En el fondo, lo de la fundación es una disculpa".

Nervios a flor de piel y ante más de 50 medios: así vivimos, desde dentro, la reaparición de Ana Obregón