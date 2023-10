Ana Obregón confirma que Alessandro Lequio aún no conoce a Ana Sandra y le invita públicamente a hacerlo

La vida de Ana Obregón se apagó el 13 de mayo de 2020 con la muerte de su hijo Aless Lequio a los 27 años a causa de un Sarcoma de Ewing. Tres años después, etapa en la que también perdió a sus padres, volvió a nacer. La luz se abrió paso para iluminar el camino de la presentadora gracias a la llegada al mundo de la pequeña Ana Sandra el 20 de marzo en Miami. Desde entonces su día a día gira en torno a la niña, quien le ha devuelto la ilusión. Intenta estar las 24 horas a su lado, pero la tarde de este martes ha hecho una breve pausa para acudir al plató de TardeAR, donde se ha sincerado con Ana Rosa Quintana sobre esta nueva etapa y sus planes más inminentes.

Vestida con vaqueros, chaqueta rosa con botones joya y un reloj que guarda como recuerdo de su madre y se le ha caído al saludar a Ana Rosa al entrar al plató, ha explicado orgullosa cómo vive su faceta de abuela. "No te lo puedo explicar. Viví un infierno, el infierno más terrible, oscuro y doloroso, en el que te cuesta levantarte y respirar, ver la realidad, estar sin tu único hijo y el amor de tu vida. De ese infierno tan horrible que no le deseo a nadie, de repente tener en casa a un pedazito de mi hijo con su sangre, su sonrisa... Huele a él. Es volver a vivir, estás muerta, porque yo morí con mi hijo, a volver a vivir", ha dicho sobre Anita, de la que dice que "está para comérsela".

Un mensaje para Alessandro

Durante su intervención, la artista ha querido mandar un mensaje a Alessandro Lequio, animándole a conocer a la pequeña Ana Sandra. "La casa está abierta, la puerta está abierta. La niña tiene muchas ganas de verte, le he enseñado fotos tuyas y sonríe. Es la hija de tu hijo y creo que Aless sería muy feliz si pudieras abrazarla. Estoy deseando que conozca a tu hija y a María, me encantaría que vinierais a casa porque Aless se lo merece", ha asegurado. Además, ha explicado que no entiende por qué ese encuentro aún no se ha producido y cree que se debe al revuelo mediático: "Él no solo me ayudó, me acompañó a todo, hicimos el testamento que lo había escrito Aless, lo llevamos al notario juntos, está firmado por él... ".

Al margen de la situación actual, Obregón ha dejado claro lo importante que es para ella el padre de su hijo,al que dice querer "con toda mi alma". Deja claro que respeta su decisión de no pronunciarse públicamente sobre temas relacionados con Aless, pero en este punto ha comentado que en sus redes ella sí habla del recordado emprendedor porque su intención es homenajearle cada día. Además, ha resaltado que ha sido un gran apoyo para ella, que la ha estado cuidando con contacto diario y que evitó, sin saberlo, que tomara una drástica decisión el mismo día en el que su hijo murió.

Ana Rosa, por su parte, se ha mostrado optimista a que se produzca el encuentro y ha recalcado que Alessandro "ha sufrido, lo que pasa que cada uno lleva su dolor como puede". Cabe recordar que ambos son grandes amigos y durante 18 temporadas han compartido el día a día al trabajar juntos. Como muestra del gran cariño y admiración que se profesan, Lequio eligió a la periodista madrina de bautizo de su hija Ginevra Ena, celebrado el 19 de noviembre de 2006 en la capilla del palacio familiar de Torlonia (Italia). El padrino fue Aless Lequio.

El próximo evento familiar tras el séptimo cumplemes de Anita

La familia Obregón está en plena cuenta atrás para vivir una bonita celebración tras años difíciles: el bautizo de Ana Sandra, con Justin, íntimo amigo de Aless desde la universidad, y Celia, la sobrina de la artista a la que dejará la tutela de la niña si le pasa algo, como padrinos Está previsto que el acto tenga lugar a finales de diciembre o principios de 2024 y la protagonista de la jornada llevará el mismo traje que han utilizado "Aless y todos mis sobrinos". Por el momento está inmersa en los preparativos y haciendo arreglos en el vestido porque como Anita tiene ya siete meses hay que sacar algunas zonas.

El séptimo cumplemes de su niña, a la que presentó en las páginas de ¡HOLA!, se produjo hace cuatro días y lo celebró con alegría. "Hoy hace siete meses que he vuelto a sonreír, y la mimo cada segundo con todo el amor que tú le darías. Vives cada segundo en nuestros corazones. Hoy celebraremos sus 7 meses contigo. Anita y yo te queremos eternamente", decía en un texto dirigido a su hijo, el guerrero de la eterna sonrisa.

Han pasado un mes y una semana desde la última vez que vimos en Mediaset a la intérprete de Ana y los 7, Hospital Central y A las once en casa. Entonces se convertía en la protagonista del estreno de El musical de tu vida, programa presentado por Carlos Sobera en el que hicieron un repaso por todas las etapas de su vida. Durante su presencia en el plató habló con emoción de la muerte de su hijo dos años después de ser diagnosticado de cáncer y recibir tratamiento en Estados Unidos, del nacimiento de su nieta Ana Sandra, que legalmente es su hija adoptiva y también compartió anécdotas del pasado vividas con Miguel Bosé y Julio Iglesias.

