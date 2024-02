Las claves del gran momento de Aitana, convertida en una auténtica diva italiana

La etapa que está atravesando Aitana (24) se podría definir como un sueño hecho realidad. Su vida cambió por completo en 2017 gracias a su paso por Operación Triunfo y desde entonces cada paso que ha dado la ha encumbrado más y más. Tras el éxito internacional que cosechó el año pasado con su gira internacional, este 2024 también tiene numerosas fechas cerradas para compartir en directo su repertorio con su legión de fans. Todo un icono para la GenZ, ha deslumbrado en la Milan Fashion Week en esta jornada doblemente importante para ella.

Aitana ha causado una gran expectación a su llegada a los desfiles que nos han adelantado las tendencias Otoño/Invierno 2024-2025. Primero ha descubierto las propuestas de Kim Jones, director creativo de Fendi, sentada en el front row junto a estrellas internacionales como Jessica Biel, Emma Watson y Amber Valetta. Además han estado presentes nombres españoles como Belén Hostalet, Jessica Goicoechea y Alex Rivière-Sieber. Posteriormente ha disfrutado de la propuesta de Roberto Cavalli.

Siempre pendiente de las tendencias y adaptándolas a su estilo, Aitana ha conquistado en su cita con la moda en Italia gracias a dos estilismos completamente opuestos. Para el primer desfile se ha decantado por un 'office look' compuesto por camiseta de punto amarilla con cuello alto, cazadora de cuero marrón, pantalones de traje color topo y unas sandalias coordinadas con la parte de arriba. Como complemento, su bolso Peekaboo mini en color azul bebé y gafas de sol. En su segunda aparición ha impactado con un vestido dorado con espalda abierta con dos tirantes cruzados.

El viaje de Aitana a Italia, país convertido estos días en la capital de la moda, le está dejando momentos memorables. Y es que la pasada semana impactó en el festival de San Remo (concretamente en la penúltima gala) gracias a la actuación que compartió junto a Sangiovanni, todo un ídolo en el país Europeo. No era la primera vez que unían sus talentos ya que meses atrás colaboraron juntos en el tema Mariposas.

Primeras imágenes de la película de Aitana

La presencia de la cantante en la Semana de la Moda ha coincidido con una noticia que esperaba con ilusión: ya se conoce la fecha de estreno de su primera película y se han compartido las primeras imágenes. Pared con pared, largometraje de Netflix que protagoniza, llegará al gigante del streaming el 12 de abril como remake de la comedia romántica francesa Tras la pared. En la ficción da vida a Valentina, una joven pianista que se prepara para una audición mientras que su vecino David es un inventor de juegos que solo puede concentrarse en silencio.

Dirigida por Patricia Font, que ganó el Goya a mejor cortometraje por Café para llevar, tiene un elenco del que forman parte Fernando Guallar, Natalia Rodríguez, Adam Jezierski, Paco Tous y Miguel Ángel Muñoz. No supone el debut como actriz de Aitana, que ya participó en la serie La última junto a su ex Miguel Bernardeau, pero vive esta experiencia con idéntica ilusión. Está encantada con la oportunidad y no sería extraño que siguiera dando pasos en esta industria aunque su máxima prioridad es la música.

Su situación personal

Entusiasmada por los próximos retos que tiene en el horizonte, y siempre dispuesta a seguir creciendo profesionalmente, en el ámbito personal atraviesa una etapa tranquila. Recientemente fue relacionada con el modelo catalán Biel Juste tras ser fotografiados charlando muy cómplices en un bar de Costa Rica. Sin embargo, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto y la cantante siempre apuesta por la discreción y por proteger su vida privada.

Cabe recordar que Aitana rompió a finales de 2023 con Sebastían Yatra, al que sigue unida por una amistad. Precisamente el cantante colombiano se ha sincerado ahora en el podcast de Vicky Martín Berrocal sobre ese romance del que ¡HOLA! mostró las primeras imágenes. "¿Enamorarme de verdad? Solo dos veces, de mis dos novias, que son Tini y Aitana", ha dicho. "Si tuviese una relación de mucho más tiempo no sé cómo lo puedo aguantar porque me darían ganas de ser infiel. Aunque esté enamorado de alguien me darían ganas de estar con alguien más. Entonces, ¿cómo hago en una relación a largo plazo?", se ha preguntado.