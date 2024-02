Sebastián Yatra, más sincero que nunca: 'Solo he estado enamorado dos veces, de Tini y Aitana'

El artista colombiano Sebastián Yatra se ha sincerado sobre el amor con Vicky Martín Berrocal en el último episodio del podcast A solas con. El intérprete de Vagabundo, que ha mantenido sonadas relaciones con las cantantes Tini Stoessel y Aitana, ha confesado qué le enamora de una mujer. "Por lo menos en este momento de mi vida, yo no sé si esto va a cambiar, tiene que haber una atracción física para que no sea solo una amistad. Esa es la base. Después de eso ya me pregunto si es buena persona o no", ha dicho entre risas. Después, ha matizado más serio: "Cuando era más jóven, lo único que me importaba era esa conexión química y lo físico. Ahora estoy en el punto medio. Es importante, pero busco algo más. Si no conecto con tu forma de ser, de tratar a los demás, de ver el mundo, si no tengo cosas en común contigo, me desinteresó bastante rápido porque hay demasiada gente linda en el mundo", ha comentado.

Yatra, de 29 años, ha dicho que es una persona muy enamoradiza. "La primera vez que me enamoré fue como a los cuatro años de una rubita que ni me acuerdo cómo se llamaba y a lo largo de los años me ha ido pasando con diferentes personas", ha comenzado diciendo. "Mi primera relación que funcionó fue a los 21 años con una chica de Colombia que se llama Sofía y me acuerdo que a ella le escribí No hay nadie más, pero enamorarme, enamorarme, solo dos veces, de mis dos novias, que son Tini y Aitana", ha añadido.

El cantante, que en estos momentos está soltero y enfocado en su carrera, ha reconocido que "siempre ha sido fiel" a sus parejas. Su historia de amor con Tini terminó en mayo de 2020 y con Aitana rompió a finales de 2023. Con ninguna de las dos estuvo más de un año, de hecho, según ha contado, "mi máximo de relaciones ha sido un año". "Si yo tuviese una relación de mucho más tiempo no sé cómo lo puedo aguantar porque es que me darían ganas de ser infiel. Aunque esté enamorado de alguien me darían ganas de estar con alguien más. Entonces, ¿cómo hago en una relación a largo plazo?", se ha preguntado.

Según Yatra, "igual quiere estar" con una persona porque la quiere, pero " ¿cómo lo manejas?": "Porque estás con esa dualidad de te quiero pero igual estoy de viaje y quiero tener esa libertad de que pase. Entonces uno se mete en una relación y te empiezas a limitar muchísimo. Dices: 'No salgo de fiesta, porque si salgo de fiesta eso significa que me va a gustar alguien, voy a querer hacer algo, pero me voy a aguantar y no lo voy a hacer''", ha reflexionado.

Con el estilo de vida que tiene actualmente, el artista ha añadido: "No veo descabellado en algún momento de mi vida poder tener una relación un poco más abierta o con más libertades, distintas de lo que venimos acostumbrados de nuestros padres, donde también había mucha hipocresía, porque la infidelidad no es una cosa del siglo XXI. ¿Por qué nos cuesta tanto con nuestro ego y esa necesidad de poseer a la otra persona? Si me gustas, tienes que ser mía y de nadie más, y yo la sexualidad y el sexo cada vez lo separo más. Para mí, el sexo va en un cajón y están como dentro del mismo estante, pero hay un cajón que es el sexo y otro cajón es el amor", ha manifestado.

