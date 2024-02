Sebastián Yatra cuenta por qué rompió con Tini y cómo le afectaron los rumores de romance con Danna Paola

Durante más de un año, Sebastián Yatra y Tini Stoessel se convirtieron en la pareja del momento. En 2019 confirmaron su romance, cada uno de sus movimientos generaba una gran expectación y los fans estaban encantados de que además uniesen sus talentos para formar también pareja artística. Pero en 2020 rompieron y aseguraron: "Hemos vivido momentos hermosos, pero a veces las cosas no se dan como uno las imagina. Hoy sentimos que esta es la mejor decisión para los dos y siempre quedarán lindos recuerdos en nuestro corazón". Casi cuatro años después, el intérprete de Tacones rojos ha hablado de los motivos de esta ruptura.

-Sebastián Yatra se pronuncia sobre los rumores de la nueva ilusión de Aitana: 'Quiero que ella sea feliz'

-El baile viral de Georgina y sus amigas 'Las queridas' con Sebastián Yatra que está causando auténtico furor

El estallido de la crisis sanitaria hizo que Yatra se trasladase a Medellín (Colombia) con su familia, una etapa en la que reflexionó acerca de su vida y se dio cuenta de que había situaciones de las que no quería formar parte, tal y como ha contado en la edición mexicana de GQ. "Te acostumbras a las personas y a las cosas y cuando no las tienes en tu vida sientes que estás solo. Muchas veces, los cambios duelen. Cuando una relación de este tipo se hace tan grande, es emocionante, porque es como una película romántica y tú eres el protagonista. Pero también ves que solo eres parte de esa historia. Yo era algo inmaduro y no me hallaba en el momento adecuado para eso. Sentí que perdía mi individualidad", ha detallado.

El pasado mes de diciembre, tras la ruptura de Yatra y Aitana Ocaña, la prensa argentina apuntó a un acercamiento entre el cantante y Tini, quien por su parte había finalizado hacía poco su romance con Rodrigo de Paul, futbolista del Atlético de Madrid. Por el momento esta reconciliación no se ha confirmado, no se siguen en sus perfiles públicos y tampoco hay movimientos que evidencian que el cantante y la que fuera protagonista de la serie juvenil Violetta se hayan dado una segunda oportunidad.

-Sebastián Yatra da un adelanto de su nueva canción: una balada de desamor en inglés, ¿con referencia a Aitana?

El coach de La Voz fue relacionado sentimentalmente con Danna Paola, con la que lanzó en verano de 2020 el tema No bailes sola. Hubo quienes apuntaron a que este acercamiento con la actriz de Élite fue la causa de la ruptura con Tini, pero Yatra optó por el silencio. Ahora ha reconocido que no abordó públicamente este tema porque fue difícil y se convirtió automáticamente "en el villano de la película". Ha zanjado para siempre todas las especulaciones que surgieron explicando que nunca intercambió mensajes de coqueteo con su compañera y que siente que no merecía todas las críticas que recibió.

La amistad de Yatra y Alcaraz

Actualmente Yatra, de 29 años, está volcado en su trabajo y enfocado en la grabación del que será su cuarto disco. El cantante y compositor está muy ilusionado con este proyecto que llega tras consolidarse como uno de los artistas internacionales más destacados, avalado por dos Latin Grammy. También se centra en disfrutar de sus familiares y amigos, entre los que se encuentra Carlos Alcaraz. Es un gran aficionado al tenis y tiene una excelente sintonía con el deportista español, al que define como un chico muy natural que sabe lo que quiere y se esfuerza por conseguirlo con una ambición sana.

Loading the player...

La reacción de Aitana a los rumores de reconciliación entre Sebastián Yatra y Tini