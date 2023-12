Sebastián Yatra da un adelanto de su nueva canción: una balada de desamor en inglés, ¿con referencia a Aitana?

¡Los fans de Sebastián Yatra están de enhorabuena! El cantante colombiano ha anunciado que este 2024 lanzará al mercado un nuevo álbum de estudio, que será el cuarto de su carrera profesional. En este disco se incluirán algunos temas ya muy conocidos por el público como Vagabundo, Energía Bacana y Una noche sin pensar, que han cosechado un gran éxito este 2023. Además, hay una curiosa novedad, una canción en inglés.

A pesar de que ya se ha podido escuchar al intérprete de 29 años cantando en una lengua distinta al castellano, puesto que en su repertorio también está Two Oruguitas, sencillo que pertenece a la banda sonora de la película de Disney Encanto, sí que es la primera vez que el inglés se cuela en uno de sus discos.

Se trata de una emotiva balada de la que ha dado un pequeño adelanto durante una entrevista en el programa 40 Copas de Los 40 Principales Colombia. Tras unos cuantos acordes de una guitarra llega la letra, que reza tal que así. “We thought we had it all, and for a minute, I guess maybe we did”. (Pensábamos que lo teníamos todo, y, al menos por un minuto, creo que quizás fue así).

Sin duda, un ritmo y una estrofa muy sentimentales y que parecen hacer alusión a una desilusión amorosa ¿Tal vez una referencia a su ruptura con Aitana? Cabe recordar que la pareja de artistas puso punto final a su discreto noviazgo a finales de noviembre tras algo menos de un año de relación. Eso sí, siguen conservando una bonita amistad, tal y como explicó Sebastián Yatra cuando confirmó su ruptura. “Somos y seremos grandes amigos. Nos queremos un montón, pero ahora cada uno está haciendo su propio camino”.

Aitana, por su parte, se encuentra completamente volcada en su gira internacional Alpha Tour. Precisamente, en su estancia en Argentina ha confesado que ve esta nueva soltería como una experiencia positiva a la que quiere sacar el máximo provecho posible para hacer cosas nuevas. “Nunca he sido soltera. La verdad es que estoy disfrutando bastante y tengo ganas de pasarlo bien”.

Sebastián Yatra, ¿siguiendo los pasos de Shakira y Taylor Swift?

Son muchos los artistas que se inspiran en sus experiencias personales para crear y componer canciones. Entre los casos más destacados se encuentran Shakira o Taylor Swift. Todo apunta a que Sebastián Yatra está siguiendo sus pasos y que este disco será el recorrido por una auténtica montaña rusa de emociones y sentimientos. “El álbum es para todos aquellos que les haga falta sentir que se mueren para revivir, sanar y volver a empezar”.

