Sebastián Yatra invita a Carlos Alcaraz a jugar al tenis... y él le responde con un reto aun más difícil El tenista ha animado al cantante a unirse al US Open, pero le ha propuesto un desafío nada fácil de cumplir

En apenas 20 días, el próximo 28 de agosto, dará comienzo uno de los eventos más esperados en el mundo del tenis: el US Open 2023, donde volveremos a ver a Carlos Alcaraz dejándose la piel en la pista. El deportista murciano ha protagonizado una divertida charla junto al cantante Sebastián Yatra, una videollamada en la que han intercambiado retos: el tenista ha invitado al artista a viajar a Nueva York en los días previos al US Open, desafiándole a jugar un partido con él. Sebastián ha aceptado, pero le ha devuelto la pelota proponiéndole que canten juntos el tema Vagabundo. Dale al play y no te pierdas su curiosa conversación.

