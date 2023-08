La reacción de Carlos Alcaraz tras verse envuelto en una estafa

Tres semanas después de conquistar Wimbledon y revalidar su reinado en el mundo del tenis, Carlos Alcaraz sigue volcado en el trabajo. El deportista está entrenando para dar lo mejor de sí mismo en la pista en el Masters de Canadá, que se disputa entre el 5 y el 13 de agosto. Pero aunque está concentrado en la raqueta, también se ha mostrado muy pendiente de sus seguidores, a los que ha alertado de una desagradable situación. El número 1 del ránking ATP se ha visto envuelto en una estafa de la que ha querido avisar públicamente para poder frenarla y que nadie se vea afectado.

"Ha llegado a mi conocimiento que hay personas que falsamente dicen representarme y ofrecen a mis aficionados conocerme pidiéndoles dinero a cambio. Mi equipo y yo no estamos detrás de ninguna de estas solicitudes, ni participo en cosas así. Mis fans son los mejores y me da pena que haya personas que intenten aprovecharse de ellos de esta manera", ha asegurado el tenista murciano, que con 20 años disfruta del éxito sin olvidar sus orígenes y a las personas que, sin conocerle, le apoyan en sus derrotas y celebran sus hazañas.

Carlitos, como le gusta que le llamen, no solo se ha ganado el cariño del público, sino también la admiración y el respeto de sus compañeros. El entrenador Rick Macci, que ha trabajado con leyendas como las hermanas Williams y Maria Sharapova, comentó hace un tiempo que "Alcaraz va a ser el mejor de todos los tiempos". Además, dice del deportista murciano de 20 años que es "el mejor motivador del circuito de la ATP". Considera que tenerlo como rival ha provocado en otros jugadores que trabajen más duro y busquen nuevas técnicas para derrotarlo cuando lo tengan al otro lado de la red.

Mientras que el mundo del deporte se rinde al savoir faire de Alcaraz, que se ha convertido en toda una sensación y ocupa un lugar privilegiado en el Olimpo del tenis, él todavía conserva la humildad de ese niño que hace no mucho soñaba con ser como Rafa Nadal o Novak Djokovic. Ahora no solo juega contra ellos, también gana los partidos. Al vencer a Nole en Wimbledon, el jugador serbio fue claro: "Nunca he jugado con alguien como él". También aseguró que "tiene lo mejor de mí, Nadal y Federer".

La nueva generación del tenis se apellida Alcaraz

Siguiendo los pasos del deportista de El Palmar está su hermano pequeño. Jaime Alcaraz ya despunta con la raqueta y con 12 años va abriéndose poco a poco camino con importantes victorias. La última, el Rafa Nadal Tour en la categoría sub 12 masculino, el mismo torneo que Carlos. "Me da pocos consejos, pero me dice que lo importante es lo que haces fuera de la pista. Si estás en un torneo, no puedes por ejemplo jugar un partido de fútbol. Porque si te haces daño o te lesionas ya no juegas el torneo", aseguraba el menor de los cuatro hijos de Verónica Garfia y Carlos Alcaraz González.