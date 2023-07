El espontáneo comentario de Carlos Alcaraz al rey Felipe que hizo reír a todos

El viaje del rey Felipe a la final de Wimbledon terminó sin duda de la mejor manera. El Monarca tuvo la oportunidad de ver cómo el español Carlos Alcaraz se hacía con el preciado trofeo en el torneo británico, sin duda una victoria dulce para el tenis español. Con solo 20 años el murciano se perfila, si es que aún quedaba alguna duda, como una de las grandes promesas del tenis mundial. Divertido y espontáneo, en su emotivo discurso de agradecimiento no pudo evitar el deportista hacer alusión precisamente a la presencia del rey Felipe en la grada, un comentario que desató las risas de ambos.

Todas las imágenes de la épica victoria de Carlos Alcaraz en Wimbledon

Conoce a la familia de Carlos Alcaraz: el talismán que le ha llevado a la gloria en Wimbledon

“Es muy especial que esté aquí el Rey. Estoy orgullos de que esté apoyándome. He jugado delante de él en dos ocasiones y las dos he ganado, ojalá pudiera venir más veces a animarme” comentó el deportista entre risas. Tuvo luego la oportunidad el rey Felipe de dar un abrazo al jovencísimo Alcaraz antes de que este saliera para ofrecer la copa al público. “No sé si eres consciente de lo que has hecho” le dijo entonces don Felipe. Todavía impactado por la gesta que ha conquistado, Alcaraz respondió: “Aún no, en unos días habrá tiempo”. Este instante recogido por las cámaras de televisión fue una de las anécdotas de la jornada, en la que el rey también recordó aquella victoria de Rafa Nadal en el mismo escenario hace 15 años cuando el mallorquín trepó para abrazarle tras vencer a Federer.

El rey Felipe coincidió con Alcaraz cuando este ganó a Rafa Nadal en el Mutua Madrid Open 2022, partido tras el que acudió a saludarle. “Fue una experiencia inolvidable para mí. Saludar al Rey fue increíble” dijo después en la Cope el murciano. El tenista se reencontró meses después con don Felipe en Zarzuela, tras proclamarse el número 1 del ranking ATP más joven de la historia del tenis tras ganar el US Open 2022 con 19 años. El Rey le llamó también tras su victoria en el Masters 1000 en Miami. “Es bastante sorprendente recibir la llamada del Rey. Estaba más nervioso por esa llamada que por el partido. Que Felipe VI te felicite por el duro trabajo que pones cada día y por tu victoria es algo que nunca pensaste que iba a escuchar”.

Esta victoria frente a Djokovic es sin duda una prueba más de la exitosa trayectoria que tiene el tenista por delante. Asimilando todavía lo ocurrido, el murciano escribió en sus perfiles: “¡Un sueño de toda la vida! ¡Siempre hay que creer! Solo tengo 20 años, todo está pasando demasiado rápido, pero estoy muy orgulloso de cómo trabajamos todos los días. ¡Gracias a todos por el apoyo, desde el fondo de mi corazón!”. Carlos tiene en su familia, su mejor apoyo y talismán en su carrera: sus padres, Carlos y Virginia, y su hermano Álvaro. Los tres son sin duda uno de los pilares de esta carrera que se apoya además en Juan Carlos Ferrero, su entrenador, que no pudo evitar las lágrimas en Londres al abrazar al deportista.