El divertido comentario que ha hecho el Rey a Carlos Alcaraz: 'Cuidado con las nuevas generaciones'

D​on Felipe ha recibido este miércoles en el Palacio de La Zarzuela a los tenistas Carlos Alcaraz, Martín Landaluce y Martín de la Puente, ganadores del US Open 2022. Tras entregar en Alcalá de Henares el Galardón Camino Real a Rafa Nadal, el Rey ha felicitado hoy a estos tres deportistas que han hecho historia. Se ha mostrado orgulloso, les ha saludado con una gran sonrisa y ha conversado con ellos mientras estrechaba sus manos. Ha sido durante los saludos, cuando se ha producido una divertida anécdota. El monarca ha advertido a Alcaraz sobre Martín Landaluce: "Cuidado con las nuevas generaciones, que vienen pisando fuerte". Con tan solo 16 años, el ganador del torneo junior ha conseguido una gesta que solo han logrado otros dos hombres españoles antes que él: Javier Sánchez- Vicario y Daniel Rincón.

La audiencia ha comenzado media hora tarde de lo previsto, ya que Alcaraz, al que vemos sin corbata y con deportivas, se ha perdido yendo a la Zarzuela y no ha llegado a tiempo, según ha publicado La Razón. Los tres jugadores han estado acompañados de sus familiares y de Miguel Díaz Román, presidente de la Real Federación Española de Tenis (RFET).

Con 19 años, cuatro meses y siete días, Alcaraz (5 de mayo de 2003) es el más joven en proclamarse número 1 del ránking mundial, superando al australiano Lleyton Hewitt que llegó a lo más alto con 20 años, 8 meses y 23 días en el ya lejano 2001.

La admiración de don Felipe por Alcaraz no es un secreto. El pasado mes de mayo, cuando don Felipe acudió a la Caja Mágica para ver los cuartos de final del Mutua Madrid Open 2022, se quedó impresionado con la destreza del tenista murciano. De hecho, no dudó en felicitarle personalmente tras ganar el partido. "Pude estar hablando con Su Majestad y la verdad es que fue una experiencia inolvidable para mí. Saludar al Rey fue increíble", contó Alcaraz en una entrevista concedida a la cadena Cope. "Me dio la enhorabuena por el partido y por todo lo que estaba consiguiendo. Me dijo que siguiera así y que se alegraba mucho por mí", añadió.

También le felicitó cuando se alzó con la victoria en el US Open. "Alcanzar tan joven la cima del ranking mundial ya no es un sueño, es una proeza histórica. Enhorabuena por seguir creciendo como deportista hasta conseguir tu primer Grande", publicaron desde el perfil de la Casa del Rey.

Don Felipe tampoco se olvidó de los tenistas que vencieron en las otras categorías del mismo campeonato. El Rey felicitó al madrileño Martín Landaluce por su victoria en el US Open júnior. "Muy orgullosos por el altísimo nivel del tenis español, de grandes referentes y prometedoras nuevas generaciones", escribieron en el perfil de Twitter de la Casa del Rey. Martín Landaluce se proclamó campeón del torneo junior a sus 16 años.

Por su parte, el gallego Martín de la Puente, junto al galo Peifer, se erigió en el primer jugador español que sale campeón de un Grand Slam en categoría de silla de ruedas. Una hazaña que la Casa del Rey destacó así en su perfil: "¡Haciendo historia! Martín de la Puente ya es el primer tenista español en convertirse en campeón de un Grand Slam en la categoría de silla de ruedas. ¡Enhorabuena por tu victoria en la final de dobles de tenis en silla del US Open!".