Así es la novia del campeón del Godó Carlos Alcaraz, murciana y tenista como él

El tenista Carlos Alcaraz es el chico del momento, del que todo el mundo y un futuro digno sucesor para Rafa Nadal. El español se alzó con la victoria en el Trofeo Conde de Godó en Barcelona. El deportista murciano se impuso a otro español, el asturiano Pablo Carreño, en la final y es el decimocuarto tenista español en inscribir su nombre en el palmarés del certamen. Con apenas 18 años se sitúa en el número 9 del ranking y ha comenzado a escribir su historia con letras de oro en el mundo del tenis.

-El lado más personal de Carlos Alcaraz, la sensación del tenis español y digno sucesor de Rafa Nadal

Detrás de sus éxitos está un gran equipo que le apoya y, como no, una familia a la que adora. "Mi padre y mi abuelo, como todo mi equipo, siempre me han dicho que las finales no se juegan, se ganan. Es lo que he hecho hoy, pensar en todo momento que hay que ir a por ello y que íbamos a ganar la final", explicó tras levantar el trofeo Conde de Godó. "Siempre he sido un chico normal de pueblo. No me asusta la fama. Voy a seguir siendo el mismo de siempre. No porque la gente me reconozca más voy a cambiar mi forma de ser. Me siento un jugador que puede ganar, la gente me anima, pero cuando vuelvo a casa soy el chico de siempre", fueron sus sinceras y humildes palabras.

Las pistas de su romance

El tenista es un chico reservado en cuanto a su vida privada se refiere y prefiere centrarse en su carrera y no hablar sobre su vida sentimental. Sin embargo, en la mayoría de las fotos que publica su chica no puede esconder lo enamorado que está de ella. Se llama María González Giménez es murciana y se dedica al mundo del tenis como él. La gran pista de su relación nos las dieron sus redes sociales. Se siguen mutuamente y a ella le siguen otros miembros de la familia Alcaraz.

A pesar de que el nuevo fenómeno del tenis español es muy discreto, hace unos días sorprendió a sus seguidores al publicar en un stories de su perfil una foto en la que le daba un beso en la mejilla a esta joven tenista y ponía "te echo de menos", acompañada de emojis de corazones. En cada una de las publicaciones que comparte esta bella murciana no puede evitar hacer un cariñoso comentario. "¡Brutal mi niña!", "La mejor", o "La más guapa de todas", son algunos de sus piropos que acompaña de corazones y caritas enamoradas.

María González compite por el Murcia Club de Tenis, el mismo donde Alcaraz empezó a dar sus primeros pasos, y es una apasionada de los deportes, del tenis y del surf que suele practicar en Cabo de Palos. Sin embargo, a ella no la solemos ver acompañarle en los torneos. La pareja prefiere mantener su relación en un segundo plano y el tenista recibe el apoyo de su chica desde la distancia. De momento prefieren evitar las cámaras.

