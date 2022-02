El lado más personal de Carlos Alcaraz, la sensación del tenis español y digno sucesor de Rafa Nadal

Es una de las sensaciones del tenis mundial y está considerado como digno sucesor de Rafa Nadal, aunque todavía le quede mucho para llegar a compararse con su ídolo. Carlos Alcaraz ha pasado de promesa a realidad y sigue batiendo récords de precocidad, tras conquistar este fin de semana un nuevo título en su imparable carrera profesional. Lo ha hecho en el torneo de Río de Janeiro (Brasil), lo que le permite seguir escalando puestos en el ranking ATP a un velocidad vertiginosa y situarse ya entre los veinte mejores del planeta. A sus 18 años, el joven campeón español no parece tener límites y sabe que detrás de sus éxitos está un gran equipo que le apoya y, como no, una familia a la que adora: "Sin ellos no sería posible los buenos momentos que paso fuera de la pista, ni el nivel que muestro dentro de ella", reconocía recientemente el tenista sobre la importancia que tiene su gente en su día a día.

Los mejor vestidos de Wimbledon

VER GALERÍA

VER GALERÍA

"Gracias por ser como sois. Soy muy afortunado de tener el entorno que tengo", añadía con gran cariño dirigiéndose a los suyos. Carlos, que empezó a pelotear desde muy pequeño, nació en mayo de 2003 en la localidad murciana de El Palmar y es el segundo de cuatro hermanos: Álvaro, Sergio y Jaime, que también son aficionados a la raqueta. En su casa se ha respirado este deporte desde que lo practicara su abuelo y después su padre, quien llegó a ser subcampeón de España y ahora es director de una escuela de tenis en un club de campo. Virginia, la madre de Carlos Alcaraz, reconoce que vive con gran nerviosismo cuando ve a su hijo sobre la cancha, aunque cada vez está más acostumbrada. En sus momentos de relax y descanso, a Carlos le gusta quedar con sus amigos e irse a pescar o a jugar al golf, y de momento no se le conoce públicamente ninguna pareja sentimental. También le gusta el fútbol y ha declarado ser un gran forofo del Real Madrid.

¿Te atreves a ‘echarle’ un partido a Rafa Nadal?

VER GALERÍA

VER GALERÍA

La joven estrella, que desde luego no se arruga ante nadie, puede presumir de haber alcanzado los cuartos de final del US Open y ganar a varios top 10 de este deporte como son el griego Stéfanos Tsitsipas o el italiano Matteo Berretini. También ha triunfado en competiciones como las de Umag (Croacia) o la Next Generation Finals de Milán, dejando a muchos boquiabiertos con sus golpes imposibles. Entre sus referentes, el pupilo de Juan Carlos Ferrero se ha declarado fiel admirador del suizo Roger Federer, leyenda viva de este deporte. Rafa Nadal también es su gran referente, y precisamente se fotografiaba con él hace ahora cinco años durante los torneos organizados por el manacorí. En definitiva, Carlos Alcaraz lo tiene todo para consolidarse como crack internacional del tenis, si bien muchos creen que no se le debe meter más presión de la que él mismo se exige en cada partido.

Duelo de estilo: Roger Federer 'versus' Rafa Nadal

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.