Rafa Nadal y Carlos Alcaraz hacen historia (juntos) en el tenis mundial: el récord que no se lograba desde hacía 20 años

Mientras Rafa Nadal lleva años en lo más alto del panorama deportivo internacional, el murciano Carlos Alcaraz ha irrumpido este año por la puerta grande al proclamarse número uno mundial (aunque, al igual que el de Manacor, ya apuntaba maneras desde la adolescencia). Pues bien, este lunes los dos han llevado a España a lo más alto de la historia del tenis al ocupar el primer y el segundo puesto del ranking ATP. Es todo un hito que dos tenistas de la misma nacionalidad ocupen los dos primeros puestos, algo que hasta ahora solo había conseguido un país, Estados Unidos, y que no ocurre desde hace más de 20 años.

Las 'semanas difíciles' de Rafa Nadal antes de dar la bienvenida a su primer hijo

En el 2000, los estadounidenses Andre Agassi y Pete Sampras, dos figuras ya históricas, se hacían con los puestos número uno y número dos, respectivamente. Desde entonces, esa hazaña no se había vuelto a repetir hasta ahora, cuando dos portentos como Nadal y Alcaraz han coincidido en las pistas de juego.

Aunque el mallorquín lleva sin jugar ningún torneo desde que cayó en octavos de final del Abierto de Estados Unidos, la derrota del noruego Casper Ruud el viernes en Seúl le alzaba automáticamente al segundo puesto del ranking ATP, que se ha actualizado este lunes de manera oficial. Alcaraz, por su parte, permanece en el primero desde ganó el US Open tras vencer precisamente a Ruud el pasado 11 de septiembre.

El divertido comentario que ha hecho el Rey a Carlos Alcaraz: 'Cuidado con las nuevas generaciones'

Así es la novia del campeón Carlos Alcaraz, murciana y tenista como él

Carlos Alcaraz volverá a competir esta semana en Astana (Kazajistán), pero Rafa Nadal no tiene por el momento fecha de vuelta a la competición, tras retirarse de la Leaver Cup el pasado 25 de septiembre por no encontrarse bien anímicamente, tal y como él mismo reconocía ante los medios de comunicación: "No estoy bien, no estoy bien", confesaba.

Después de pasar unas semanas difíciles en el plano personal a causa del ingreso hospitalario de su mujer, Mery Perelló, en el séptimo mes de embarazo, explicaba que había tenido que lidiar con "situaciones un poco más complicadas de lo habitual en casa, […] que es una presión diferente a lo que estás acostumbrado en la vida profesional".

Rafa Nadal, tras recibir un premio de manos del Rey: 'Está siendo un año distinto y complicado por las novedades familiares'

Ahora necesita tiempo para recapacitar si volver o no a la pista y, sobre todo, para dar la bienvenida a su primer hijo que, según ha podido saber ¡HOLA!, será un niño, cuyo nacimiento está previsto para este mismo mes de octubre. Mientras, se mantiene como número 2 del mundo el año que ha ganado de nuevo dos de los torneos más importantes: el Abierto de Australia y Roland Garros.