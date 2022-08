Rafa Nadal reaparece en un acto benéfico tras conocerse el ingreso de Mery Perelló

El ingreso de Mery Perelló, que se encuentra en la semana 31 de embarazo, ha coincidido con el viaje de Rafa Nadal a Estados Unidos. El tenista manacorí está a miles de kilómetros de nuestro país para poder disputar el cuarto y último torneo oficial de Grand Slam de la temporada. Antes de participar en el US Open, donde le veremos debutar la próxima semana contra Rinky Hijikata, el deportista ha aportado su granito de arena en un acto benéfico llamado El tenis juega por la paz en el que la pasada madrugada se recaudaron fondos para ayudar a Ucrania. Su presencia generó una gran expectación ya que era la primera vez que lo veíamos tras conocer que su esposa está hospitalizada.

Nadal, considerado uno de los mejores tenistas de la historia, se mostró en todo momento muy sonriente y animado en el estadio Louis Armstrong de Nueva York. No dejó de bromear con compañeros como Carlos Alcaraz, Coco Gauff, John McEnroe o Stefanos Tsitsipas, que también participaron en la cita solidaria. La actitud de Rafa sobre la pista y el hecho de que no haya cogido un vuelo de regreso a Baleares demuestra que el estado de salud de Mery Perelló no reviste gravedad y que está en el hospital en observación por precaución y para evitar complicaciones.

Aunque los compromisos profesionales de su marido le obligan a estar en estos momentos lejos de casa, la directora de la Fundación Rafa Nadal no está sola en el hospital Quirónsalud Palmaplanas de Palma de Mallorca, donde se encuentra ingresada desde el lunes. En este centro privado le acompañan en todo momentos las personas de su círculo más íntimo, del que forman parte tanto sus padres como su cuñada Maribel, que es además una de sus grandes amigas. En las próximas horas podría someterse a una operación por recomendación de los doctores que llevan su caso.

En octubre, coincidiendo con su tercer aniversario de boda, se espera que llegue al mundo el primer hijo de Nadal y Perelló, quienes se conocieron hace ya 18 años. La revista ¡HOLA! confirmó a mediados de junio que iban a ser papás y pocos días después el tenista habló acerca de esta buena noticia. "La forma en la que cambia la vida no lo sé porque no tengo experiencia pero no tengo previsto que esto suponga un cambio en mi vida profesional", aseguraba. Fieles a su discreción, no han dado más datos de la dulce espera. Sin embargo, sí hemos podido ver cómo poco a poco se van marcando las curvas premamá en el cuerpo de Perelló gracias a sus días en alta mar en el catamarán Great White y su presencia en el torneo de Wimbledon o en el concierto que Sebastián Yatra ha ofrecido este verano en Mallorca.

