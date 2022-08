Rafa Nadal retoma sus compromisos tras su verano más especial mientras espera su primer hijo

Hace unas semanas Rafa Nadal anunció que no iba a participar en el Masters 1000 de Montreal por unas "pequeñas molestias", pero el deportista regresa a la competición dispuesto a seguir ampliando su brillante palmarés. Ha sido él mismo quien ha anunciado que pone rumbo al Masters 1000 de Cincinnati, que se disputa entre el 13 y el 21 de agosto, justo antes del US Open en el que también se espera su presencia. "Muy feliz de volver a jugar en Cincy. Volando allí mañana", ha asegurado junto a una veraniega estampa tomada en su Mallorca natal, concretamente en Porto Cristo. Es precisamente en la isla donde ha estado disfrutando de estas últimas semanas antes de iniciar una nueva etapa personal con el nacimiento de su primer hijo junto a Mery Perelló.

Este verano previo a la llegada de su bebé, una dulce espera que confirmó ¡HOLA!, Rafa y Mery han aprovechado para descansar y estar con su círculo íntimo en su Mallorca natal. Entre los planes que han hecho está salir a navegar a bordo del Great White, propiedad del premio Príncipe de Asturias de los Deportes. Se trata de un catamarán de lujo con veinticuatro con cuatro metros de eslora, doce de manga y cuatro amplios camarotes. En esta embarcación ha sido fotografiada la esposa del tenista luciendo curvas premamá con un traje de baño negro con estampado gráfico, escote asimétrico y detalle cut out en la cintura. También ha presumido de barriguita en las gradas de Wimbledon y en el concierto que dio en julio Sebastián Yatra en Baleares.

Doble celebración

Está previsto que el niño de Nadal nazca en octubre, un mes que para el tenista y su mujer tiene un gran significado ya que se casaron el 19 de octubre de 2019. Su boda tuvo lugar en uno de los enclaves más impresionantes de Mallorca, Sa Fortaleza, un castillo del siglo XVII al que acudieron los reyes Juan Carlos y Sofía, Feliciano López y Sandra Gago, David Ferrer y Marta Tornel o Marc López. Quizá su aniversario puedan celebrarlo este año siendo ya tres en casa, lo que supondría sin duda el mejor de los regalos. Además, es el broche de oro tras unos meses positivos. A pesar de que sus lesiones hicieron que incluso pusiera sobre la mesa la palabra retirada, el tenista manacorí no ha dejado de cosechar éxitos y ha recibido un nuevo tratamiento en su pie izquierdo.

El tenista, ganador de 22 títulos de Grand Slam y uno de los mejores deportistas de la historia, tiene la intención de que su trayectoria profesional no cambie tras dar la bienvenida a su primogénito. "La forma en la que cambia la vida no lo sé porque no tengo experiencia pero no tengo previsto que esto suponga un cambio en mi vida profesional", aseguraba. Respecto a qué pasaría si su hijo decidiera seguir sus pasos, también lo tiene claro desde hace tiempo: "Me gustaría que crecieran con los valores que el deporte aporta, pues es un ambiente muy positivo, pero de ahí a que salgan tenistas es muy complicado, ¡y yo que sé!”

