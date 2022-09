¿Quiere entrenar con Federer? ¿Qué película vio la noche antes de ser número uno? Carlos Alcaraz se sincera

Su victoria en el US Open consolida a Carlos Alcaraz como uno de los talentos que promete seguir dando mucho que hablar en las canchas de tenis. Solo tiene 19 años así que su carrera no ha hecho más que empezar. El murciano, que todavía no se cree adonde ha llegado, ha confesado algunas de las anécdotas que rodearon su participación en el torneo que le ha convertido en número uno del mundo como la película que vio la noche anterior a la final o la persona famosa que más le impactó conocer. Alcaraz, que demostró un gran sentido del humor, recordó que horas antes del partido estaba muy nervioso así que estuvo viendo una película para relajarse. “La noche anterior estuve muy nervioso. Mi hermano y yo compartimos habitación. No había visto la película de 300 y estuve un rato viéndola para motivarme” contó en El Hormiguero.

Los Reyes felicitan a Carlos Alcaraz por 'su proeza histórica' de ser el número 1 más joven de la historia

VER GALERÍA

Recordó que, entre los muchos rostros conocidos que abarrotaron las gradas para ver los encuentros, hubo uno que le impactó. “Ningún famoso bajó al vestuario para saludarme. En mi partido contra Tiafoe había muchos famosos, pero la que más me impactó fue Michelle Obama”. Con simpatía contó además que, desde que ha ocupado el podium del tenis, recibe muchos mensajes por redes sociales con todo tipo de proposiciones amorosas. Natural y cercano contó además alguno de sus gustos culinarios. “Los murcianos le echamos limón a muchísimas cosas, pero hay personas y personas. Yo soy de los que lo echo. Por ejemplo, al arroz o a la sopa".

VER GALERÍA

¿Querría entrenar con Federer?

Una de las noticias más impactantes de la última semana en el mundo del tenis ha sido el anuncio de retirada de Roger Federer. ¿Qué ocurriría si el suizo le propusiera entrenarle? “Si Federer me propone entrenarme le diría que no” apuntó. Actualmente Alcaraz tiene como “maestro” a Juan Carlos ferrero, a quien considera “su segundo padre”. “No lo cambiaría por nada del mundo" dijo. Algo que sí le da pena es no haber podido jugar con el suizo. “Me fastidia un poco no haber podido jugar con Federer. Pero es mejor 0-0 que 0-1". Uno de los puntos fuertes del deportista que influye mucho en sus victorias es el trabajo psicológico que hace con su especialista, Isabel Balaguer. Carlos ha ensalzado en muchas ocasiones la importancia de ser positivo en los encuentros. "Hablarte bien te transmite buena confianza y buenas vibraciones. Soy muy expresivo para lo bueno y para lo malo", recalcó. Es por eso por lo que en la final se gritaba a sí mismo para motivarse frases como “estoy hecho un toro".

En el espacio, donde incluso bromeó con la estatura del presentador, Carlos Alcaraz contó que le gusta jugar al padel, deporte en el que su mentor, Ferrero, le gana, y que se esforzará al máximo para mantener el nivel que ha alcanzado como número uno. "Es muy difícil llegar, pero es mucho más difícil mantenerse, si me lo quitan, seguiré luchando para volver y lucharé para que no me lo quiten” dijo.