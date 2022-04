Carlos Alcaraz aún pide permiso a sus padres para comprar cosas con el dinero de sus premios

Carlos Alcaraz sorprendió al mundo a principios de mes cuando se proclamó campeón en Indian Wells a los 18 años. De esa victoria se llevó algo más de un millón de euros de premio, que se suma a los 2,32 millones que ya ha acumulado en otros torneos, pero tal y como ha contado en El Hormiguero aún no puede disponer con total libertad de todo ese capital. "Mis padres me llevan el tema del dinero, depende del capricho, pequeño sí que no les pido permiso. Por ejemplo, soy muy aficionado al golf, lo que sea palos de golf sí que no les pido permiso, pero para un coche bueno todavía estoy luchándolo", ha comentado, haciendo que el público se echara a reír, sobre todo después de confirmar que acaba de sacarse el carné.

Según ha explicado Carlos, depende del motivo por el que tenga que pedir algo a sus padres, que estaban viendo el programa desde el plató, escoge a quién preguntar. Si es una cuestión de dinero asegura que es más duro su padre, resulta más difícil convencerle, pero si es para salir o pasar una noche de fiesta es su madre quien se convierte en la más exigente. "Siempre me dicen 'no llegues tarde', que si no hay problemas", ha comentado el tenista con una enorme sonrisa, asegurando que haga lo que haga, aunque intente ser muy sigiloso, siempre les despierta al volver a casa.

La otra anécdota que ha contado Carlos en referencia a su victoria en el torneo Conde de Godó, porque tal y como ha explicado a primera hora del domingo, jornada en el que se jugaron la semifinal y la final con solo dos horas de diferencia ¡se cayó por las escaleras! "Tampoco fueron ochenta escaleras pero me hice daño", ha comentado a Pablo Motos, explicando que se quedó con el soleo (músculo en la zona del gemelo) dolorido y que llegó a dudar sobre si podía jugar o no. "Iba a calentar ya, estaba ya activo, y me resbalé", ha explicado.

Carlos ha explicado que su padre, que también fue tenista y que tiene su propia escuela, nunca ha querido dar el paso y convertirse en su entrenador como ha ocurrido con tantas otras estrellas del deporte. "Siempre ha estado un poquito más apartado, siempre ha tenido en cuenta que hay que separar el tema profesional con el familiar, sabe mucho de tenis y siempre ha estado apartado", ha comentado, aunque ha admitido que a veces se le escapa algún comentario porque es un "apasionado" de las raquetas y él se lo toma bien, aunque también le debate.

Es inevitable que Carlos se enfrente a las comparaciones con Rafa Nadal, por su corta edad y su evidente talento, habiéndose consagrado ya en el número nueve del ranking de ATP, solo 5 puestos por detrás del tenista mallorquín. "Si te comparan con Rafa es que estás haciendo las cosas bien, al final Rafa es uno de los mejores de la historia y que te comparen con él es bueno en cierta parte. En otra es que están echando piedras en tu mochila. Pero intento que piedra que me echan, piedra que tiro", ha compartido el deportista. En Indian Wells precisamente se enfrentaron los dos españoles y, aunque finalmente ganó el veterano, el joven consiguió hacerse con un set que es, sin ninguna duda, el principio de un largo recorrido.

