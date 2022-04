Paula Badosa, 'de Madrid al cielo' con el apoyo incondicional de Juan Betancourt

Madrid se va a convertir en los próximos días en la capital del tenis, porque ya ha comenzado el torneo Mutua Madrid Open con las categorías femeninas dando el pistoletazo de salida a la competición. Paula Badosa se ha enfrentado este jueves a la rusa Veronika Kudermétova, empezando con buen pie como segunda cabeza de serie del Masters 1000 y número dos del mundo. La tenista española es la gran favorita y se nota, porque la Caja Mágica se ha entregado con ella y la ha aplaudido desde el principio, incluso respondiendo a los gestos que ella hacía para pedir que la animaran más. Desde las gradas también ha recibido el cariño de su chico, Juan Betancourt, que se ha alegrado y ha sufrido con cada punto. Entre los asistentes también ha estado Jorge Benguría, el marido de Carla Goyanes.

Paula ha ganado contra Kudermétova con un aplastante 6-3, 6-0, en la que era su quinta vez enfrentándose en el circuito WTA. De las cuatro ocasiones anteriores solo una vez había ganado la tenista española, y fue en el último Indian Wells. "Muchos nervios antes del partido, no quería defraudar. Lo he gestionado bien, he estado a un buen nivel y estoy contenta por estar de vuelta en Madrid. De Madrid al cielo, ¿no?", ha comentado la deportista ante los medios. "Es muy especial para mí, es donde mi carrera empezó a ir para arriba, jugar con un público como el de Madrid es muy especial. Mi sueño aquí es ganar", ha insistido.

La deportista está teniendo su mejor racha hasta la fecha. Suma ya 20 victorias y solo ocho derrotas, lo que le ha garantizado el número dos del ranking. Se ha llevado el torneo de Sidney y se ha quedado en semifinales en California y Stuttgart, por lo que se encuentra concentrada al máximo para triunfar en Madrid. Su triunfo contra a la rusa la enfrenta el sábado a Simona Halep, rumana y poseedora de dos títulos del Grand Slam. "Tengo ganas de jugar ante rivales así, aunque hubiera preferido que fuera más adelante. A Halep la he visto muchas veces jugando Grand Slams. Me encanta como juega. Es agresiva y sólida. La he tenido siempre como ejemplo y jugar contra ella será un reto", ha comentado, añadiendo que necesitará el apoyo del público para volver a hacerse con el partido.

Paula estuvo invitada en la edición del 2021 del Mutua Madrid Open, y asistió como 61 del mundo. Su subida en los puestos ha sido a toda velocidad y ella misma admite que aún está procesándolo. "Estoy aprendiendo a jugar como favorita. El ver que mis rivales juegan más sueltas, que soy la rival a batir. Hay muchísimas experiencias nuevas y es un reto", compartía antes de su debut esta semana en la Caja Mágica. "Lo estoy viviendo con un buen equipo y tomándolo con tranquilidad. Eso es la clave de todo. Como todo ha venido tan rápido estoy aprendiendo a gestionarlo, lo que hago es mantener los pies en el suelo y tomarlo todo con tranquilidad. Estoy muy bien rodeada", ha insistido.

Y tanto que está bien rodeada, porque además del buen momento sobre las pistas, también disfruta en lo personal ya que cuenta con el apoyo incondicional de Juan Betancourt en todo el tour. El modelo ha acompañado a su chica por Miami, California, Doha, Stuttgart o Australia, dedicándole lo más románticos mensajes y apoyándole cuando las circunstancias no son favorables para la tenista. Como pasó en marzo cuando tuvo que retirarse en cuartos de final del torneo de Miami porque estaba teniendo problemas que después etiquetó como "causas médicas", aunque no especificó qué le ocurría y decidió tomarse un pequeño descanso de la competición.

