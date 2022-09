Te contamos todo sobre Carlos Alcaraz, el 'chico de oro' al que se rifan todas las firmas publicitarias El tenista murciano, que disputa este domingo la final del US Open, podría convertirse en el número uno más joven de la historia

Carlos Alcaraz es, ahora mismo, el chico del momento, del que todo el mundo habla y, seguramente, el futuro sucesor de Rafael Nadal. A sus 19 años, este joven se ha convertido en una de las personas más buscadas por los medios de comunicación. Las marcas se lo rifan y este mismo domingo puede seguir haciendo historia si gana la gran final del US Open. El pupilo de Juan Carlos Ferrero se metió en la esta final gracias a un partido épico en el que venció al americano Tiafoe tras más de cuatro horas y casi veinte minutos. Un Carlos Alcaraz, pletórico, que está a punto de convertirse en el número 1 más joven de la historia de este deporte. ¿Te gustaría conocer el lado más personal del hombre del momento?

Poco a poco vamos conociendo más a este murciano de 19 años. A pesar de la fama y el éxito, 'Carlitos' -que es como le gusta que lo llamen-, tiene claro de dónde viene. El joven creció en El Palmar (Murcia), en una familia en la que el deporte rey por excelencia era el tenis. A lo largo de sus años dentro del circuito junior levantó dos títulos: el primero en 2018 y el segundo al año siguiente. Una de las personas que más le inspiran en todo momento es su abuelo de 86 años -su mayor fan-, quien practicaba este deporte como "aficionado" y quien le inculcó el amor por la raqueta. Por este motivo, Carlos tiene en mente a su persona más especial en todo momento con su lema: "Cabeza, corazón y cojones", la consigna que, según su abuelo le dijo y se lo tomó al pie de la letra. La pasión por el tenis en la familia Alcaraz ha seguido de generación en generación, ya que el padre de Carlos también llegó a ser subcampeón de España.

Él mismo sabe que detrás de todos sus éxitos, su familia es su mayor apoyo: "Sin ellos no sería posible los buenos momentos que paso fuera de la pista, ni el nivel que muestro dentro de ella", reconocía a principios de año, siendo consciente de la importancia que para él tiene su gente en su día a día. Eso sí, lo que no ha dejado de lado es tener esos momentos de desconexión: "Este es mi lugar, al que siempre vuelvo y donde siempre hay algo nuevo por explorar", escribía hace ya meses en su perfil público, haciendo referencia a su querida Murcia. Además, él mismo desveló que se había emborrachado "alguna vez" y que cuando vuelve a su pueblo "me olvido de que soy jugador de tenis y soy uno más", comentaba en una de sus diversas entrevistas, en este caso en El Hormiguero. Allí mismo confesó que cuando bebía, elegía "ginebra limón".

Más allá del tenis, uno de los talentos escondidos de este joven murciano es el ajedrez. Carlos es un apasionado de este deporte, por el cual estuvo a punto de continuar en él y dejar de lado el actual. De hecho, en alguna que otra ocasión ha reconocido que la práctica del ajedrez le ayuda "a estar más rápido mentalmente", aseguraba en MARCA hace unos meses. Entre otras aficiones se encuentra el cine. Su actor favorito es Will Smith y su película preferida es la de Rocky Balboa, de la cual se asemeja mucho al protagonista por su constancia y esfuerzo al trabajar día tras día-. Además, otras de sus aficiones son el golf e irse a pescar con sus amigos. También es futbolero y se declara fan del Real Madrid.

A pesar de que Carlos Alcaraz es un chico reservado, sí que se han desvelado algunos detalles de su vida privada. Entre ellos, su romance con la también tenista María González Giménez, que compite por el Murcia Club de Tenis. Los dos se conocieron en este lugar en el que entrenaban desde pequeños. La gran pista de su relación nos las dieron sus redes sociales, puesto que se siguen mutuamente y a ella le siguen otros miembros de la familia Alcaraz. Esta claro que el tenista de El Palmar está acaparando todos los focos con sus gestas. Tal es la admiración que sienten los aficionados por él, que todas las marcas se lo rifan. Y es que, a través de su agente Albert Molina en IMG, ya tiene firmados varios acuerdos con Nike, Babolat, Rolex, ISDIN, BMW, la Región de Murcia -que lo anunciaba hace unos meses- y El Pozo Alimentación. Sin embargo, estamos seguros que estas no serán las únicas y que más adelante le lloverán más contratos, ya que es una imagen con unos valores que muchas empresas quieren transmitir: cercanía, jovialidad y coraje de ganador.

Actualmente, Carlos Alcaraz se sitúa en la tercera posición del ranking mundial de tenis. Con tan solo 19 años se ha convertido en un ídolo de masas con el que todo el mundo se quiere sacar una foto. Así lo saben ya en Estados Unidos, que esta noche (22:00 hora peninsular) volverán a tener el privilegio de poder disfrutar de 'Carlitos' Alcaraz y la posibilidad de verle alzarse en la posición de número 1 del ranking mundial de la ATP, si gana la gran final del US Open o, lo que es lo mismo, si gana su gran sueño: un Grand Slam.