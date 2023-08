La emocionante nueva faceta de Carlos Alcaraz más allá del tenis: embajador de la moda de lujo

El impacto de las grandes estrellas del deporte es innegable. Si hace unos años, las firmas de moda de lujo se decantaban por actores o cantantes para protagonizar sus campañas publicitarias, ahora son los deportistas quienes atraen un aluvión de seguidores a las tiendas. Prueba de ello es que la cuarta publicación con más likes en Instagram, sumando hasta 43 millones de corazones, retrate a dos astros del balón, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, jugando ajedrez sobre los icónicos maletines de Louis Vuitton. La imagen, capturada por la renombrada fotógrafa Annie Leivobitz, consiguió viralizarse en segundos, así que no es casualidad que la firma francesa quiera repetir esta suerte con otro fichaje deportivo de oro: el tenista murciano Carlos Alcaraz.

Carlos Alcaraz, nuevo embajador de Louis Vuitton

Louis Vuitton finalmente ha desvelado las imagenes al completo del que fuera el debut del actual número uno del mundo como embajador oficial de moda masculina. El campeón de Wimbledon, de apenas 20 años, posa para la firma enfundado en la sastrería moderna de la colección Formalwear para la temporada Primavera/Verano 2024, compuesta por prendas tan sofisticadas como esenciales, así como elegantes trajes de noche.

Replicando los gestos y movimientos que le han convertido en referente sobre las canchas, realza frente al lente las estilizadas siluetas de estas nuevas creaciones a la manera de un modelo profesional. ¿No puedes esperar para hacerte con alguna pieza de la colección? Por suerte, quedan pocos días para su lanzamiento: llegará a tiendas el próximo 31 de agosto.

En un vídeo promocional para la campaña, el tenista no ha limitado sus halagos a la maison que le acompaña en este emocionante camino profesional: “Cuando oigo ‘Louis Vuitton’ pienso en elegancia. Es la mejor firma de moda actualmente. Yo recuerdo, tiempo atrás, cuando era más joven y veía a personas con bolsos de Louis Vuitton y prendas, siempre quería conseguir algo de eso”.

Repasamos sus fichajes con las firmas más deseadas

La situación de Alcaraz ha cambiado mucho desde aquel 2019, cuando todavía era un desconocido, hasta este 2023 en el que está reescribiendo la historia del tenis. Fue precisamente hace cuatro años que lo fichó Nike, en una apuesta visionaria, cerrando un contrato millonario que tiene previsto culminar -si no se renueva- en 2025. Pero algo nos dice que la marca intentará retener al campeón español: ¡es un embajador de oro!

Alcaraz se ha mantenido fiel a Babolat desde que tenía 10 años y llegó a jugar durante nueve años con la misma raqueta, la Pure Aero, antes de cambiar a la versión VS, más precisa, en 2021. Hace apenas unas horas, la marca de origen francés ha anunciado que su representante estrella permanecerá a su lado, al menos, hasta 2030.

Pero la cosa no se queda en el terreno deportivo. Alcaraz nos sorprendió el pasado mes de enero con sus fotografías más atrevidas, posando en ropa interior para la conocida campaña Calvins or Nothing de Calvin Klein . Según el sello estadounidense, las imágenes pretenden resaltar "la fuerza y la confianza de Carlos y recuerdan la sensualidad innata por la que la marca es conocida". Con esta alianza, persigue la estela de otros deportistas, como David Beckham o Cristiano Ronaldo, que fueron embajadores CK en el pasado.

De acuerdo con el barómetro de patrocinio deportivo anual de SPSG Consulting, Rolex es una de las firmas más asociadas al tenis, así que el fichaje de Alcaraz no sorprendió a nadie cuando se hizo público en enero de 2022. Y es que marca de relojes patrocina también a Roger Federer o Garbiñe Muguruza, además de algunos de los torneos del circuito.

Esta unión comercial resultó tan efectiva que el triunfo de Alcaraz en Wimbledon disparó la popularidad del clásico modelo Cosmograph Daytona, aunque el ejemplar con el que alzó la codiciada copa era en realidad una variación exclusiva de aquel diseño en oro amarillo de 18 quilates, de esfera dorada con detalles en negro y correa de Oysterflex, que solo se encuentra disponible en sitios especializados.