Cristiano Ronaldo y Messi, inmortalizados juntos por Annie Leibovitz en una de las mejores campañas de la historia

Son dos de los mejores futbolistas de la historia y durante mucho tiempo también han sido rivales al competir en diferentes equipos de la misma liga, pero fuera de los terrenos de juego la relación Cristiano Ronaldo y Leo Messi es muy diferente. Entre ellos solo existe cordialidad, admiración y un deseo mutuo: la autosuperación. Así queda reflejado en la última fotografía que han compartido juntos, una imagen única e irrepetible capturada por Annie Leibovitz para una campaña de Louis Vuitton que en escasos minutos se ha hecho viral. Los jugadores cambian el balón por una partida de ajedrez en la que se muestran completamente concentrados y transmiten al unísono un mensaje cargado de significado: "La victoria es un estado de ánimo".

Se trata de la primera vez que vemos al 7 del Manchester United y el 30 del Paris Saint-Germain juntos más allá de los terrenos de juego o de ceremonias relacionadas con el fútbol. Esta inesperada unión ha revolucionado a sus respectivos fans, pero también a familiares, compañeros y personalidades de otros ámbiros que han aplaudido el infalible tándem que forman las dos leyendas del deporte. Incluso han calificado la imagen como una de las fotos del siglo. Las parejas de ambos, que se llevan muy bien, han sido de las primeras en reaccionar. "Icónico", ha dicho Georgina Rodríguez, mientras que Antonela Roccuzzo ha definido la estampa como "buenísima".

Esta misma semana, el jugador portugués se deshacía en halagos con Messi, considerado hasta ahora como su eterno rival. "¿Qué voy a decir de Messi? Un gran tipo que hace grandes cosas por el fútbol. Guardo una gran relación con él. Probablemente haya sido el mejor jugador que haya visto (excluyéndome). Él y Zidane", confesaba. Tiempo atrás era el astro argentino quien hablaba sobre Cristiano y su salida del Real Madrid. " A un jugador como él lo extrañaría cualquier equipo porque hace 50 goles por temporada. Lo extraña toda la liga, hacía al Madrid más fuerte todavía", decía, asegurando entonces que no se conocían más que de cruzarse en partidos y premios.

En los próximos días, los dos dioses del fútbol podrían volver a enfrentarse en el Mundial de Qatar, que arranca este mismo domingo. Cristiano participa junto a la Selección de Portugal mientras que Messi se ha desplazado también al país de Oriente Medio con la Selección de Argentina. Si los cuadros y la clasificación dan como resultado el cruce entre ambos equipos, volveremos a verlos competir. Cabe recordar que la última vez que disputaron el mismo partido fue un encuentro de Champions celebrado en diciembre de 2020, cuando CR7 estaba en la Juventus de Turín y Leo en el FC Barcelona.

En el aire su estancia en Mánchester

El futuro profesional de Cristiano Ronaldo está ahora mismo en el aire tras las polémicas declaraciones que ha hecho sobre el Manchester United, que planearía demandarle y vetarle. El delantero regresó ilusionado en 2021 tras haber sido el equipo en el que se consagró como estrella en 2003, pero la vuelta a casa no está siendo como esperaba y el delantero no se siente cómodo ni valorado entre los Red Devils. Dice estar cansado de las faltas de respeto del entrenador y que tanto el míster como otras personas han intentado sacarle del club. Además, el malestar trasciende lo profesional. Este año ha hecho frente a la dolorosa pérdida de su hijo y considera que la entidad de la que forma parte no ha estado a la altura de las circunstancias.

