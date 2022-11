Cristiano ya está en Qatar para afrontar su último Mundial mientras Georgina arrasa en Las Vegas La modelo presentará una categoría en los Grammy latino y el deportista no ha podido jugar el primer amistoso de Portugal debido a una gastritis

El Mundial de Qatar está a punto de comenzar y Cristiano Ronaldo se enfrenta a una crisis en su carrera: sus polémicas declaraciones en la entrevista con Piers Morgan dejan claro que su futuro no continúa en el Manchester United, pero no contento con eso ha asegurado que si Portugal gana la Copa del Mundo será el momento de dejar el fútbol. Sin embargo, no es lo que le gustaría: "Quiero jugar dos o tres años más, como máximo. Quiero terminar con 40, creo que será una buena edad..", ha explicado durante la última parte de su conversación con el presentador. "A veces planeas una cosa pero la vida es dinámica, nunca sabes lo que ocurrirá", ha asegurado.

Cristiano Ronaldo, que tiene 37 años, ha admitido que es muy optimista en lo que respecta al futuro de Portugal en el Mundial, aunque es consciente de la dificultad a la que se enfrentan. Según su criterio países como Francia, España, Argentina, Alemania y Brasil tienen oportunidad de ganar, y si pudiera ayudar a meter el gol que les dé la victoria "100%" se retiraría, aunque considera esa posibilidad "un sueño". Sin embargo ya hace algunos meses aseguraba que en sus planes estaba el participar en la Eurocopa de 2024, por lo que cuenta con poder seguir jugando, incluso aunque se haya perdido el primer partido (amistoso) de su equipo debido a una gastritis.

Mientras las declaraciones de Cristiano Ronaldo con Piers Morgan continúan causando polémica, algo que el jugador ya era consciente de que pasaría cuando ofreció esta entrevista, al otro lado del mundo Georgina Rodríguez está formando parte de una de las mayores citas culturales del momento. La bailarina ha asistido a algunos de los eventos previos a los Grammy latino, como la fiesta de Persona del año, donde Marco Antonio Solis fue galardonado con el premio principal y no faltaron otros artistas como Laura Pausini o Sebastian Yatra. En un simpático vídeo que ha compartido precisamente el intérprete de Tacones rojos se ve cómo le dicen que Eva y Alana, dos de las hijas del futbolista, son muy fans de su música.

Georgina Rodriguez será una de las personas que hará entrega de uno de los galardones en el estadio Michelob Ultra Arena, un privilegio que compartirá con otro español, el actor Miguel Ángel Muñoz, y otras estrellas internacionales como Thalía, Fito Páez o Yalitza Aparicio. Con su primer estilismo, un espectacular diseño de lentejuelas y brillantes, con silueta marcada por un corsé y un pronunciado escote que dejó a todo el mundo con la boca abierta, sobre todo porque además el vestido incluía en la falda una abertura lateral que dejaba al descubiertos sus piernas y sandalias plateadas con tacón de infarto.

A pesar del difícil momento que está pasando la familia, con el incierto futuro profesional de Cristiano y aún presenta la muerte del hermano mellizo de Bella Esmeralda, Georgina está acompañada en todo momento de un equipo en el que se incluyen algunas de sus personas de mayor confianza, como sus amigas íntimas Julia MM Salmeán o Elena Pina.