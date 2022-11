Cristiano Ronaldo revela la celebración que Georgina y él se merecen tras superar sus momentos más duros

Son innumerables las veces que Georgina Rodríguez ha respondido a la pregunta de si se casará con Cristiano Ronaldo, pero esta vez ha sido el crack portugués el que ha desvelado la gran incógnita. En su entrevista más íntima y personal concedida al periodista Piers Morgan, el delantero del Manchester United, además de exponer alguno de los episodios más tristes de su vida como fue la muerte de su padre o el fallecimiento de su hijo mellizo en el parto, también saca a relucir su lado más romántico.

VER GALERÍA

Cristiano asegura que la pérdida de su hijo, del que guarda sus cenizas, le unió aún más a Georgina Rodríguez y a los niños. "Me volví más paternal, más cercano a mis hijos", revela el jugador tras enfrentarse a la compleja disyuntiva de no saber si sonreír o llorar por el nacimiento de Bella Esmeralda o la muerte de su hijo Ángel. Una tragedia que podria haber provocado una profunda crisis en la pareja, pero que les unió aún más, según él mismo revela: "En mi caso, me volví más cariñoso con ella y con mis hijos y empecé a ver la vida de otra forma".

Georgina es uno de los pilares fundamentales en su vida y tras este doloroso episodio y no sentirse arropado por su equipo, el Manchester United, se refugió aún más en su familia. Cristiano y Georgina están a punto de cumplir seis años de relación con Gio, como la llama a ella cariñosamente. La primera hija de la pareja Alana Martina nació en noviembre de 2017 y el jugador del Manchester United ya era padre de otros tres hijos, Cristiano Ronaldo Jr, Mateo y Eva María, a los que ella considera sus propios hijos. Luego nació Bella Esmeralda el pasado mes de abril y fallecio el pequeño Ángel, con el que el astro asegura hablar frecuentemente.

VER GALERÍA

'A futuro sí quiero'

Cristiano Ronaldo ya habló de boda en unas declaraciones que hizo en 2019 a Good Morning America y dejó abierta esa posibilidad: "Nos casaremos algún día, seguro. Es también el deseo de mi madre. Así que algún día. ¿Por qué no?". Y se deshizo en elogios hacia su chica. "Es parte de mí. Me ha ayudado mucho. Por supuesto que estoy enamorado de ella. Ella es la madre de mis hijos. Es el gran amor de mi vida", añadió con una enorme sonrisa en su rostro.

Ahora las declaraciones no difieren mucho de las ya pronunciadadas. Sus palabra han sido que cree que él y Rodríguez "merecen" casarse después de muchos años felices juntos, pero insistió en que "eso no entra ahora en mis planes". "No estoy pensando ahora en eso, pero puedo ver en el futuro. Creo que me lo merezco, ella se lo merece", le dijo Piers Morgan. "Pero es algo que no viene ahora en mis planes pero a futuro sí, quiero".

Y por supuesto elogió a la mujer con la que le gustaría pasar el resto de su vida: "Para su edad es muy madura y nos ayudamos mucho. Ella sufrió de joven y mira la vida con otros ojos. Me escucha, me da estabilidad y me permitió no rendirme después de la muerte de nuestro hijo". Por último tampoco paso por alto la pregunta de si seguirá aumentando la familia. "No pienso en que vayamos a tener más hijos, creo que el trabajo ya está hecho, pero nunca se sabe".