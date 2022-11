Cristiano Ronaldo cuenta cómo le ha cambiado la pérdida de su hijo y la reacción de los niños al conocer la noticia

Cristiano Ronaldo, junto con Georgina Rodríguez, ha atravesando por uno de los procesos más dolorosos que existen: la pérdida de un hijo cuando acababa de nacer. Con el aplomo de quien ha reestructurado las prioridades en su vida, el futbolista ha ofrecido una extensa entrevista al periodista británico Piers Morgan y solo los adelantos ya habían levantado polvareda. Ha vivido una enorme tragedia y no se ha sentido arropado por su equipo, el Manchester United. En la primera parte de esta entrevista habla largo y tendido sobre ese durísimo momento que cambió su vida y la cambió a él.

"Me volví más paternal, más cercano a mis hijos", ha dicho Cristiano tras relatar la difícil contradicción que vivía al estar devastado por la pérdida de su hijo, al que habían llamado Ángel, y al mismo tiempo feliz por ver nacer a su melliza Bella. Consciente de que la dificultad de gestionar una situación así a menudo desemboca en una crisis de pareja, ha asegurado que les ha sucedido todo lo contrario. "En mi caso, me volví más cariñoso con ella y con mis hijos y empecé a ver la vida de otra forma".

Precisamente una de las partes más duras del proceso ha sido contarles la noticia a los cuatro niños. A Cristiano Jr., de doce años, se lo contó antes y lloraron juntos, pero los más pequeños, de cinco años, aún no entienden estas cuestiones tan fácilmente. Lo primero que hicieron al recibir a Georgina que llegaba con la pequeña bella fue preguntar por su hermanito. "Dijimos, vamos a ser honestos. Ángel ha ido al cielo", ha contado el delantero que ha asegurado que Eva, Mateo y Alana Martina lo comprendieron y asumieron. Además, tienen le también muy presente en su día a día. "A veces hacen algo y dicen : 'Hice esto para Ángel' y apuntan al cielo", ha contado emocionado Ronaldo.

En una de sus confesiones más desgarradoras ha contado que guarda las cenizas del pequeño en su casa y que habla con él con frecuencia. "Es algo que quiero tener durante el resto de mi vida, no quiero tirarlas al océano o al mar", ha asegurado el jugador del Manchester, que perdió a su padre en 2005. "Las guardo conmigo en una pequeña capilla que tengo en el piso de abajo, las de mi papá y las de mi hijo", ha añadido.

En estos momentos Cristiano ha dicho que no piensa en ampliar la familia. No obstante, no ha cerrado la puerta a hacerlo en un futuro. Igual que también está de par en par ante una posible boda con Georgina: "No está en mis planes ahora, pero en un futuro sí quiero". Para la que un día será su mujer han ido sus mejores palabras. "Georgina es muy fuerte. Nos ayudamos mucho. Es joven, pero sufrió mucho", ha dicho en alusión a su dura infancia. Una fortaleza que ha tenido que llevar al límite en los últimos seis meses.