Georgina en Las Vegas, mientras Cristiano podría enfrentarse a una multa millonaria por su explosiva entrevista

Georgina Rodríguez ya ha aterrizado en Las Vegas para asistir a la 23ª ceremonia de los Grammy Latinos, que se celebrará la noche del jueves 17 de noviembre. La influencer ha compartido algunas imágenes de las fabulosas vistas desde lo alto de uno de los hoteles de la ciudad y de algunos de los lugares más emblemáticos de este paraíso del juego en medio del desierto de Nevada. La española será una de las personas que hará entrega de uno de los galardones en el estadio Michelob Ultra Arena, un privilegio que compartirá con otro español, el actor Miguel Ángel Muñoz, y otras estrellas internacionales como Thalía, Fito Páez o Yalitza Aparicio.

La sorprendente participación de la modelo en los Grammy se dio a conocer horas después del adelanto de la explosiva entrevista de Cristiano Ronaldo con Piers Morgan en la que se sincera acerca de su situación en el Manchester United. El futbolista luso no solo lamenta su situación actual en el terreno de juego, sino que se muestra especialmente dolido a nivel personal con el equipo. El delantero portugués dice no haber sentido el apoyo suficiente de su club cuando el pasado abril vivió el episodio más duro de su vida: la pérdida de uno de los dos hijos mellizos que esperaba con su pareja, Georgina Rodríguez.

En sus declaraciones llega a revelar un suceso hasta ahora desconocido por sus seguidores como fue el ingreso de su hija Bella Esmeralda a los tres meces de nacer después de haber sufrido el duro golpe de que fallecise su otro hijo en el parto. El futbolista quiso permanecer al lado de la pequeña y revela que los dirigentes del club no vieron bien que se incorporase más tarde a los entranamientos de la pretemporada con el club. En todo momento Cristiano lamenta la falta de empatía de los responsables del Manchester y señala que incluso llegaron a dudar de su palabra. "Eso me hizo sentir mal", asegura.

CR7 afirma que tanto su entrenador como altos responsables quisieron que se fuese del club en verano. "El Manchester United intentó forzar mi marcha. No solo el entrenador (Erik ten Hag) sino también otras personas del club. Me han traicionado. Me han convertido en la oveja negra", revela. A estas declaraciones, le siguieron otras no menos controvertidas hacia su entenador. "Erik ten Hag no me merece ningún respeto porque el no muestra respeto por mí. Si tú no me respetas, yo no te voy a respetar", sentencia.

¿Dónde ver la entrevista de Cristiano Ronaldo?

A raíz de conocer parte del contenido de la entrevista, varios medios como MetroUK, apuntaron a que sus palabras podrían suponerle a Cristiano una multa de un millón de libras o hasta incluso una rescisión de contrato. El Manchester United, por el momento, ha anunciado que "tomará nota de la cobertura mediática" de la entrevista a Cristiano. "El club considerará su respuesta una vez que se hayan establecido todos los hechos. Nuestro enfoque sigue siendo prepararnos para la segunda mitad de la temporada y continuar con el impulso, la creencia y la unión que se está construyendo entre los jugadores, el entrenador, el personal y los fanáticos", dice el comunicado oficial de los 'diablos rojos'. Lo que se desconoce es que si esta entrevista de Cristiano forzara la salida del club cuando regrese del Mundial de Qatar donde competirá con la selección portuguesa.

La entrevista completa de Cristiano Ronaldo se emitirá entre hoy día 16 y mañana 17 de noviembre en Talk TV en Piers Morgan Uncensored a las 21:00 hora española y a continuación se difundirá en el canal de YouTube de Piers Morgan Uncensored.

