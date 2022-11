Elma Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo, aviva los rumores sobre una posible mala relación con Georgina

La relación de Georgina Rodríguez con la familia de Cristiano Ronaldo siempre ha estado en el punto de mira y las últimas declaraciones que ha hecho una de las hermanas del futbolista han avivado nuevamente esos rumores. Elma Aveiro ha concedido su primera entrevista en la televisión portuguesa, concretamente en la cadena TVI, y durante su charla con el periodista Manuel Luís Goucha ha abordado diferentes aspectos de su vida. Se ha sincerado acerca de su ruptura sentimental, su dura infancia, el fallecimiento prematuro de su padre, el ictus que sufrió su madre y también ha hecho referencia a la mujer de la que el jugador del Manchester United está enamorado y con la que ha cumplido su sueño de formar una familia numerosa.

Elma, que hasta el momento siempre se había mantenido en un segundo plano, respondía con una carcajada cuando el presentador le preguntaba: "¿A usted le gusta Georgina?". La risa fue su única contestación y la reacción ha generado un sinfín de comentarios. Al ver el revuelo ocasionado, se ha dirigido a todos sus seguidores para abordar esta cuestión nuevamente. "Todo el mundo está preocupado de si me gusta Gio. Yo quiero a todo el mundo, incluso a los que no me quieren", ha asegurado. Su respuesta, sin embargo, no ha conseguido zanjar las especulaciones. La modelo, que va a presentar uno de los premios Grammy Latinos este jueves en Las Vegas, no ha hecho referencias a este asunto.

La última vez que vimos a las cuñadas juntas fue hace prácticamente un año. En diciembre de 2021, Cristiano y Georgina celebraban la Navidad junto a sus niños y los Aveiro, a los que recibían en su casa de Mánchester, en la que llevaban escasos meses viviendo. Con pijamas rojos a juego con los pequeños, el futbolista y la modelo posaban muy sonrientes en las escaleras de su hogar en una felicitación que se hizo viral. En los escalones superiores se encontraban la madre del jugador, Dolores Aveiro; la pareja de esta, Jose Andrade; su hermana Katia con su novio Alexandre Bertolucci; su hermana Elma y sus sobrinos Eleonor, Hugo, Dinis y la pequeña Valentina.

Esta situación llega en un momento profesional complicado para el ganador de cinco Balones de Oro. A escasos días de participar con la Selección portuguesa en el Mundial de Qatar, ha explicado que su situación en el Manchester United no es buena. Ha lamentado que el entrenador Erik ten Hag como otras personas del equipo han intentado sacarle del club, dice sentirse traicionado y considera que le han hecho sentir como la oveja negra. Además, le ha reconocido al periodista Piers Morgan que no se sintió apoyado cuando en abril perdió a su bebé y cuando tres meses más tarde su hija pequeña estuvo ingresada. ·"Dudaron de mis palabras", exponía. Su futuro en la Premier League, por tanto, parece estar en el aire.

El apoyo de la familia

Tras esta entrevista, la familia ha cerrado filas en torno al laureado delantero y le ha apoyado públicamente. Su hermana Katia, la más mediática, ha aplaudido que Cristiano haya decidido contar su verdad. "Una vez más decides ser diferente y valiente como pocos cobardes, ser el ejemplo de hombre es luchar sin miedo a las manchas que fácilmente desaparecen del horizonte. Hombre no es renunciar a tus ideales, ser un hombre es mostrar la verdad, es enfrentarse a los tiburones y seguir nadando (tus hijos estarán muy orgullosos de ti). Tu final aun no ha llegado, pero estos últimos años son exactamente igual que al principio... ¿recuerdas?”, ha indicado, rememorando la primera etapa de CR7 en el fútbol, en la que pocos valoraban su talento.