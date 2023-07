El vestido español de la princesa Charlotte para su debut en Wimbledon: ¿Guiño a Carlos Alcaraz?

A pesar de celebrarse en su habitual sede londinense, el All England Club, la final masculina de Wimbledon ha estado marcada por una fuerte presencia de España, desde la participación de Carlos Alcaraz hasta la visita del propio rey Felipe VI, que ha observado atentamente cada jugada desde las gradas. Y el sello de nuestro país en este encuentro deportivo no acaba allí sino que se extiende hasta el armario de la princesa Charlotte, hija de los príncipes de Gales. La pequeña de ocho años se ha estrenado como espectadora del torneo este domingo y qué mejor forma de mostrar su apoyo al tenista murciano que llevando un bonito vestido de flores made in Spain.

El nuevo vestido español de la princesa Charlotte

Su elección, entre todos los preciosos diseños de la marca Friki, ha sido el bautizado como Alita, distinguible por su panel de nido de abeja, festones bordados a mano en el escote y esas 'alitas' compuestas por volantes sobre los hombros. Al igual que todos los demás modelos del catálogo, este ha sido elaborado de manera artesanal en España, pero la mejor parte es que, al ordenar tu pedido, puedes escoger entre distintos materiales y estampados el que más te guste.

La princesa Charlotte se ha decantado, en concreto, por el tejido Liberty Betsy Ann, con estampado de flores en distintas tonalidades de azul y toques de verde sobre fondo blanco. Corre a su web antes de que se agote porque todavía se encuentra disponible a 197 euros en todas las tallas.

En sintonía con la adorable modelo, la hija de Guillermo y Kate también ha optado por conjuntar su vestido con unas merceditas de cuero color crema, pero las suyas son el modelo Siena de la firma inglesa Papouelli Shoes, rematadas con una hebilla metálica y suela de tacón cómodo.

El idilio de Charlotte con la moda made in Spain en citas especiales

La misa de Acción de Gracias, su posado anual de Navidad, el primer día de colegio... la moda española ha estado presente en muchos de los momentos especiales de la princesa Charlotte. Siguiendo la estela de su madre, que constantemente nos sorprende con nuevas compras de Zara o Massimo Dutti, la niña demuestra una predilección por el made in Spain que comparte con otras jóvenes aristócratas.

En todo momento, Charlotte ha estado acompañada por su hermano mayor, el príncipe George quien debutó en la final masculina del torneo de Wimbledon tan solo un año antes. La tarde ha estado llena de sorpresas para los retoños, empezando por el regalo que les fue entregado a su llegada por los organizadores. Nos referimos a una bolsa de tela blanca de la que no se han desprendido en su camino a los asientos, aunque desconocemos su contenido.

Madre e hija, dos gotas de agua

Una vez en las gradas, la hermanita del príncipe George ha podido disfrutar de su primer partido de tenis oficial sentada junto a su madre. Todo ha sido risas mientras las princesas observaban con atención el duelo entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovik, aunque han tenido que protegerse la vista del sol con unas gafas polarizadas, cada una a su estilo. Y debemos admitir que las de Charlotte, con su montura redonda de color rosa, nos gustan mucho más, especialmente de cara al próximo estreno de Barbie.

Ya que por su corta edad aún no la veremos luciendo vistosos pendientes, alhajas históricas o cualquier otro accesorio digno de resaltar, la princesa Charlotte ha querido añadir otro toque extrafemenino a su look con un bonito peinado semirrecogido de finas trenzas rematadas con un lazo azul, similar al que lleva en la españda de su vestido.