Carlos Alcaraz cumple 20 años: conoce a su familia encabezada por su abuelo, uno de los pilares de su carrera

Loading the player...

Carlos Alcaraz cumple este viernes 20 años y soplará las velas en la pista Manolo Santana donde disputará las semifinales del Mutua Madrid Open. El tenista murciano está batiendo todos los récords de precocidad en una fulgurante carrera que no ha hecho nada más que empezar. Una de las claves de su éxito es, sin duda, su familia, a la que está muy unido y que reside en El Palmar, una pequeña pedanía situada en las faldas de la sierra de El Puerto, en Murcia. Su vida transcurrió con una raqueta en la mano desde que tenía tres años, lo cual no es de extrañar conociendo el fuerte vínculo que han tenido todos sus antecesores con este deporte. ¿Te gustaría conocer a la familia de Carlos Alcaraz? Te contamos la historia personal del fenómeno murciano en este vídeo. Dale al play y no te lo pierdas.

- Fan de Will Smith y con el corazón libre: todas las curiosidades de Carlos Alcaraz, el tenista del momento

- Michelle Obama y Bon Jovi vibran con la gran victoria de Carlos Alcaraz que desata la locura en Nueva York

- De jugar con Nadal hace 4 meses a no huir de la guerra: conoce la historia del tenista ucraniano de 97 años