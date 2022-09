Los Reyes felicitan a Carlos Alcaraz por 'su proeza histórica' de ser el número 1 más joven de la historia

Carlos Alcaraz ha alcanzado la cima del tenis mundial. El tenista murciano ha escrito su nombre con letras de oro en la historia al lograr ganar su primer Grand Slam y convertirse, con apenas 19 años, en el número uno más joven del tenis. Los Reyes han sido de los primeros en felicitar al español por su victoria ante el noruego Casper Ruud en el Abierto de Estados Unidos y han subrayado "la proeza histórica" que ha logrado el tenista de El Palmar. "Alcanzar tan joven la cima del ranking mundial ya no es un sueño, es una proeza histórica. Enhorabuena, Carlos Alcaraz, por seguir creciendo como deportista hasta conseguir tu primer Grande", afirma el Rey en un mensaje enviado a traves de la cuenta oficial de Casa Real.

Rafa Nadal, de campeón a campeón

Miles de españoles siguieron la victoria del español que se proclamó vencedor del Abierto de Estados Unidos pasada la una y media de la madrugada (hora española). Una de las felicitaciones más esperadas era el de Rafa Nadal, al que muchos tildan ya como su sucesor . "Felicidades Carlos Alcaraz por tu primer Grand Slam y por el número 1 que es el colofón a tu primera gran temporada que estoy seguro serán muchas más!", decía el campeón de 22 Grand Slam sobre la gran hazaña del murciano. Una felicitación a la que el propio Alcaraz respondía muy agradecido: “Muchas gracias Rafa!!!!”. A su vez, el manacorí felicitaba a Casper Ruud por su gran torneo. El noruego ha sido formado en la Rafa Nadal Academy. "Gran esfuerzo, Casper. ¡Muy orgulloso de ti! Mala suerte hoy, pero gran torneo y temporada. ¡A seguir!", le decía el laureado tenista.

Paul Gasol, así como otros grandes deportistas, celebraba el éxito de otro español. "BRUTAAAAL ¡¡¡¡Enhorabuena por conseguir tu primer Grand Slam con el US Open y por convertirte en el tenista más joven de la historia en conseguir el #1 de la ATP!!!", señalaba el exjugador de la NBA. La tenista Garbiñe Muguruza reconocía su gran esfuerzo: "Bravo Carlos !!! Felicidades por el título y por el Nº1. Disfrutadlo!!".

Sus primeras y emocionadas palabras

Después de verle abrazado a su hermano, a su padre y por supuesto a su entrenador Juan Carlos Ferrero, Alcaraz pronunció su primer y emocionante discurso como número 1. "No tengo palabras en estos momentos, solo quiero seguir soñando", señalaba embargado por la emoción. "Es algo increíble el tener esta copa en mis manos, algo con lo que he soñado desde que empecé a jugar al tenis. He trabajado muchísimo y es un momento muy especial, algo que nunca voy a olvidar", dijo sin aún creerse la gesta que había alcanzado. "He trabajado muy duro con mi equipo, mi familia, solo tengo 19 años y las decisiones las tomo con ellos. Esto es muy especial para mí. Al ganar pensaba en mi madre, que no puede estar aquí, y en mi familia. Casi todo mi equipo está aquí, pero algunos miembros de mi familia no han podido venir y pienso mucho en ellos".

El español no quiso olvidarse de la tragedia vivida en Nueva York ese mismo día de hace 21 años, el 11-S "Quiero que sepáis que mis pensamientos están con todos vosotros en un día tan particular”, señaló y mostró su agraecimiento a todos los espectadores de la pista Arthur Ashe. "El cariño que he recibido desde el primer día ha sido increíble, probablemente ha sido el público y el ambiente que más he vivido en una pista de tenis, ha sido increíble poder vivir esto junto con vosotros".