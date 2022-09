Las ‘semanas difíciles’ de Rafa Nadal antes de dar la bienvenida a su primer hijo

Rafa Nadal no está pasando por uno de sus mejores momentos. Y es que, ha sido el propio tenista quien ha desvelado que está viviendo unas "semanas difíciles" y, que por tanto, se retiraba de la Laver Cup porque no se encuentra bien anímicamente: "No estoy bien, no estoy bien", confesaba el jugador. Unas palabras recogidas por todos los medios comunicación y que han tenido una gran repercusión. Él mismo ha explicado, con sinceridad, lo que necesita en estos momentos y eso le lleva a estar alejado de las pistas durante un tiempo: "Si me voy o no... Necesito volver a la habitación y pensarlo bien. Ahí tengo que decir. Tengo un conflicto interno bastante importante y ahora mismo no os puedo contestar. Cuando terminen todos estos momentos de emoción volveré a mi habitación y veré qué es lo que tengo que hacer", reflexionaba.

Una de las principales preocupaciones de Rafa Nadal actualmente es su mujer, Mery Perelló -que se casó con el deportista en 2019-, y con quien espera su primer hijo: "Han sido semanas difíciles. Pocas horas de dormir, un poquito de estrés en general, situaciones un poco más complicadas de lo habitual en casa. Con lo cual, he tenido que lidiar un poco con todo eso, que es una presión diferente a lo que estás acostumbrado en la vida profesional", confesaba el jugador, sacando su lado más personal. El pasado mes de agosto, su esposa, embarazada de siete meses, tuvo que ser ingresada en el Hospital Quirónsalud de Palma de Mallorca, tal y como informó el diario mallorquín Última Hora. Por aquel entonces, el de Manacor competía en Nueva York y no pudo estar al lado de Mery. No obstante, la mujer del deportista estuvo acompañada en todo momento por sus padres y por Maribel Nadal, hermana del tenista.

Tras unas semanas más intensas en el plano personal, Rafa ha confirmado que se han calmado las cosas y que "por suerte, todo está bien": "Mucho más tranquilos y, en ese sentido, he podido venir aquí (Laver Cup) que para mí era lo más importante", señalaba, haciendo ver lo fundamental que era esta en el último partido de su gran amigo Roger Federer. De hecho, este ha sido uno de los hechos que más le han entristecido y le han afectado. En el adiós del tenista suizo pudimos ver a un Nadal abatido, sin dejar de llorar en ningún momento por la retirada de uno de los grandes del tenis y del deporte, que a su vez fueron máximos rivales dentro de las pistas, pero que siempre manteniendo una amistad incondicional fuera de ellas: "Soy una persona bastante sensible. No me preocupa tampoco -llorar-. Llorar es bueno a veces. Necesitas soltar estas emociones. Se va una parte de mi vida por lo que es difícil".

Nadal ha vuelto a reiterar lo que es fundamental en su vida: "A día de hoy lo que me gustaría es poder recuperar un poco la normalidad durante el siguiente mes, que todo termine el tema personal, que todo salga bien -que es ahora mismo la prioridad máxima (refiriéndose al embarazo de su mujer)- y, después, organizar mi vida de la manera adecuada y poder tener un poquito de tranquilidad en todos los sentidos, tanto a nivel personal y también a nivel profesional. A nivel físico, estar bien y ya está. A partir de ahí, después empezar de nuevo", se sinceraba el de Manacor.

No es la primera vez que Rafa Nadal se muestra de esta forma ante los medios de comunicación. Tras su eliminación en los octavos de final del US Open frente a Frances Tiafoe, a principios de septiembre, el tenista balear ya aseguraba por aquel entonces que era momento de centrarse en su familia -algo que ha vuelto a recalcar ahora-: "Necesito volver (a casa). Tengo cosas mucho más importantes que el tenis que atender", señalaba a la prensa en ese momento, en referencia al próximo nacimiento de su primer hijo.