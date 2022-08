La alegría de Rafa Nadal, arropado por su hermana, su tío y muchos amigos, tras el ingreso de Mery Perelló

Hace justo una semana conocíamos el ingreso de Mery Perelló en el Hospital Quirónsalud Palmaplanas, en Palma de Mallorca. La mujer de Rafa Nadal se encuentra en el tercer timestre de embarazo y ha permanecido en observación, tal y como informó Diario de Mallorca. Debido a sus compromisos profesionales en Estados Unidos, el tenista no ha podido estar a su lado durante estos días, pero Mery no ha estado sola. En el centro privado mallorquín le han acompañado tanto sus padres como su cuñada Maribel Nadal, que además es una de sus grandes amigas.

Como decíamos, Rafa tuvo que hacer las maletas y cruzar el charco para participar en el Abierto de Estados Unidos. Este mismo martes ha debutado en el torneo y lo ha hecho con una victoria, ganando al australiano Rinky Hijikata. En la pista, Nadal dio lo mejor de sí mismo y celebró su triunfo con una gran sonrisa. Parece que el deportista está tranquilo, ya que sabe que su mujer está en las mejores manos y se encuentra bien, aunque según ha publicado la prensa local, permanecerá ingresada unos días más.

Desde las gradas, el tenista contón con el apoyo incondicional de su dream team. Además de su tío, Toni Nadal, también vimos a su hermana Maribel y a su entrenador, Carlos Moyá, que estuvo acompañado de su mujer, la actriz Carolina Cerezuela. A su lado se encontraba el tenista español Marc López y el cantante colombiano Sebastián Yatra, que no quiso perderse el debut de Nadal. "Gracias por el apoyo", le dijo el de Manacor.

Además de verle feliz en su regreso al torneo estadounidense, en estos días también aprovechó para disfrutar de una cena con un grupo de amigos entre los que se encontraba el actor Ben Stiller, que además de amigo es un gran admirador suyo. La semana pasada, Nadal también participó en un acto benéfico llamado El tenis juega por la paz, cuyo objetivo era recaudar fondos para Ucrania. El tenista ha seguido con todos los planes previstos en su agenda y así va a ser durante los próximos días, ya que su intención es llegar lo más lejos posible en el US Open.

"Ha sido un tiempo largo sin estar aquí y, de alguna manera, en un tiempo no muy lejano no sabía si volvería... pero aquí estoy, disfrutando del momento", dijo Nadal en la rueda de prensa posterior al partido. El jugador español, cuatro veces campeón del Us Open, no competía en Nueva York desde 2019, cuando ganó el título en una épica final ante el ruso Daniil Medvedev. El mallorquín, de 36 años, ha tenido que convivir con una larga serie de problemas físicos, el último de los cuales en los abdominales. "No he perdido un partido, pero no he ganado los tres 'grandes', así que de alguna manera es incluso peor. Retirarse, en mi opinión, es mucho más duro que perder. El deporte es cuestión de ganar o perder, no de retirarse", consideró. "Obviamente estoy teniendo un gran año por los resultados, pero al mismo tiempo es duro porque pasé por problemas en el pie, en las costillas, la rotura en los abdominales... Pasaron muchas cosas en los últimos meses", confesó.

Apurando los últimos días

El pasado 28 de agosto, y antes de poner rumbo a Nueva York, vimos a Maribel Nadal disfrutando del concierto de DVICIO en Mallorca. Parece que la hermana del tenista español tiene muy buena relación con todos los integrantes del grupo y aprovecharon para pasar un día en alta mar. "Muy bien acompañanda de 'los ángeles de crabs'. Va, ya podéis respirar.... Por más días de mar, buceo y conciertazos de @dvicio ¡Volved pronto!", escribió en sus redes sociales. Junto a ella también estaba sus primas Clàudia y Roser Nadal, y otros amigos.

